81 % der Spieler loben Empyrion auf Steam – Im Summer Sale kriegt ihr den Geheimtipp zum halben Preis

Im Steam Summer Sale könnt ihr euch gerade jede Menge günstige Spiele sichern. Eines davon ist Empyrion – Galactic Survival. Und wie der Name schon sagt, könnte das was für euch sein, wenn ihr auf den Überlebenskampf im Weltraum steht.

Was ist das für ein Spiel? Empyrion – Galactic Survival stammt vom deutschen Entwickler „Eleon Game Studios“ und erschien 2020 offiziell auf Steam, nachdem es zuvor bereits einige Jahre im Early Access spielbar war.

Das Spiel wirft euch mitten in den ausufernden Weltraum, den es zu erkunden gilt. Ihr könnt unterschiedliche Planeten anfliegen und untersuchen, müsst dabei aber mit der lebensfeindlichen Umgebung sowie allerhand Getier und Gegnern zurechtkommen.

Damit euch das gelingt, braucht die ihr die passende Ausrüstung, aber auch ganz grundlegende Dinge wie Nahrung oder Sauerstoff. Zudem könnt ihr eigene Gebäude in die Höhe ziehen, Crafting betreiben oder euch der Jagd widmen. Sogar Terraforming ist möglich.

Neben euren Füßen könnt ihr auf verschiedene Transportmittel setzen, vom Motorrad über eine Art Panzer bis hin zum Raumschiff – inklusive Raumschlachten.

Empyrion gibt euch den sprichwörtlichen Weltraum-Sandkasten, in dem ihr euch austoben könnt. Das ist auch gemeinsam möglich: Neben der Solo-Variante könnt ihr auch im Online-Koop spielen. Es gehört zu unseren besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox.

Einen Eindruck vom Spiel gibt euch der Trailer zu Empyrion – Galactic Survival:

Was kostet das Spiel? Normalerweise kostet das Survival-Spiel auf Steam 19,99 Euro, im Laufe des Steam Summer Sales bekommt ihr es ab er für 9,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 7. Juli 2022.

So kommt Empyrion – Galactic Survival auf Steam an

Das sagen Spieler: Betrachtet man die Gesamtrezensionen des Spiels, kommt Empyrion auf 81 % positive Bewertungen bei 23.885 Rezensionen (Stand: 29. Juni 2022). Schaut man nur auf die letzten 30 Tage, liegt das Feedback bei 74 % positiven Rezensionen von 318 Bewertungen.

In Sachen Spielerzahlen ist Empyrion kein direkter Hit, sondern läuft eher unter Geheimtipp: In den letzten 30 Tagen lag Empyrion laut SteamCharts im Durchschnitt bei ca. 2.500 aktiven Spielern, mit 5.290 gleichzeitigen Spielern im Peak. So ähnlich sah es zuletzt auch im Mai und April 2022 aus.

Was wird gelobt? Schaut man in die Rezensionen (via Steam), wird etwa gelobt, wie viele Möglichkeiten das Spiel einem eröffnet. Gerade das Bauen wird von vielen Spielern gelobt, da man sich hier kreativ ausleben könne.

Zudem mache aber auch die Erkundung der Welt oder das Sammeln von Ausrüstung Spaß. Jeder kann aus dem Spiel mehr oder weniger das holen, was man sich gerade wünscht. Das Spiel habe das Herz sozusagen am rechten Fleck.

Was wird kritisiert? Auf der Gegenseite spielt der Umfang des Spiels auch in die Kritik rein – denn an vielen Features müsste das Spiel nochmal poliert werden. Vieles sei in der Tiefe nicht ausgereift, angefangen bei Animationen und Sound bis hin zu störenden Bugs. Auch die KI stelle sich zum Teil dämlich an.

Solche Kritik kam auch schon zum Release 2020 auf und konnte bis heute offenbar nicht völlig abgestellt werden. Dennoch wird Empyrion bis heute positiv aufgenommen und könnte gerade für Survival-Fans einen Blick wert sein.

Ihr sucht noch nach neuen Herausforderungen? Dann schaut in unserer Liste der Survival-Games, die 2022 noch kommen.