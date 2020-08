Auf Steam ist mit Empyrion: Galactic Survival ein neues Survuival-Game an den Start gegangen. Das hat bereits im Early Access starke Bewertungen sammeln können und kann auch jetzt nach Release gute Reviews vorweisen. Was macht das Spiel so gut?

Was ist Empyrion? Ein neues Survival-Game vom deutschen Indie-Entwickler Eleon Game Studios. Das Spielkonzept ist eine Art Minecraft im Weltall, ähnlich wie zuvor bereits Avorion vom März 2020.

Empyrion legt den Fokus auf Erkundung und eine riesige Sandbox, in der ihr euch austoben könnt, sowie auf riesige Raumschiffe und Raumschlachten. Mit dabei ist auch ein Crafting-System, wie es moderne Survival-Spiele häufig mitbringen. Kern-Features sind:

freie Bewegung im Weltraum und Erforschung der Planeten in einer zufällig erstellten Welt

Raumschiffe und Raumstationen

Kämpfe gegen Aliens und Menschen sowie feindliche Umgebungen und Pflanzen auf Planeten

Survival – Munition, Nahrung und Sauerstoff sind Mangelware und ihr müsst sie gut managen

Crafting, bei dem ihr verschiedene Gebäudeteile kombinieren und Ausrüstung herstellen könnt

Terraforming

Jagd und Landwirtschaft

Erfahrung und ein Tech-Tree als Fortschrittssystem

Die Kollegen der GameStar haben bereits 2016 mit Community Manager Christoph Edelmann die Features von Empyrion genauer betrachtet.

Empyrion ist bereits seit 2015 in Entwicklung und das zeigt sich auch an der nicht mehr ganz modernen Grafik. Wie der neue Trailer zeigt, kann sich das Indie-Spiel optisch nicht mit Giganten wie Star Citizen messen, scheint aber inhaltlich punkten zu können:

Gibt es einen Multiplayer? Ja, Empyrion kann entweder solo, im Kreativ-Modus oder zusammen mit anderen Spielern online im Koop gespielt werden. Im Multiplayer könnt ihr dabei etwa mit anderen Spielern handeln, um leichter an wichtige Ressourcen zu kommen.

Ihr findet Empyrion für den PC auf Steam, wo es seit dem 5. August 2020 offiziell erschienen ist. Dort kostet es aktuell 17,99 €.

„Sehr positiver“ Start auf Steam

So gut kommt Empyrion an: Die Bewertungen von Empyrion liegen seit den ersten Testphasen des Spiels bei 81% und sind damit „sehr positiv“ (17.806 Rezensionen). Die kürzlichen Rezensionen sind dagegen etwas abgeflacht und stehen bei „größtenteils Positiv“ mit 74% (677 Rezensionen, Stand 6. August).

Laut steamcharts spielten im Durchschnitt 3.246 Spieler Empyrion in den letzten 30 Tagen und 5.989 gleichzeigtig in der Spitze. Wer Empyrion mit ähnlichen Spielen vergleichen will, findet in unserer Liste 7 Weltraum-MMOs, die ihr noch 2020 und danach spielen könnt.

Empyrion hat hübsche Welten – Aber was macht es gut?

Das loben die Spieler: Laut Steam-Nutzer weisserhaijens ist eine der größten Stärken des Spiels das Bauen von Basen und Schiffen, die sich steuern lassen. Das ist eines der Features, die in mehreren Rezensionen positiv auffällt.

Die Möglichkeiten seien im Mehrspielermodus zwar eingeschränkt, das sei seiner Ansicht nach jedoch genau richtig, um das Zusammenspiel zu fördern. Es würde etwa verhindern, dass die Server in PvP-Schlachten abstürzen.

Nutzer P@r@dox!c schreibt, dass Empyrion ein „Hansdampf in allen Gassen“ ist, also von allem etwas könne, aber nichts perfekt beherrsche. Mechaniken wie Crafting, Survival, Erkundung und Bau seien stark, aber eben nicht überragend. Er findet das Spiel dennoch besser als etwa Star Citizen, EVE Online oder No Man’s Sky, eben weil es so viele Bereiche gleichzeitig anspricht.

Große Raumschiffe sind offenbar ein beliebtes Feature.

Selbst hier auf MeinMMO gibt es schon einige Stimmen zu Empyrion. Leser VoidX86 etwa schreibt:

Es ist zwar auch etwas komplexer, aber die Freiheiten sind enorm. Zudem sitzt man da nicht nur im All, sondern startet auf einen Planeten von einer Rettungskapsel. Dicke Raumstationen kann man da auch bauen. Dieses Spiel kann ich nur empfehlen. Ich kenne keines, was so viele Freiheiten bietet.

Das kritisieren die Spieler: Dass die Mechaniken des Spiels nicht ausgereift sind, ist der größte Kritikpunkt, den die negativen Reviews anführen. Der Nutzer Undead Rufus etwa schreibt in seinem ausführlichen Review:

Empyrion ist schwerfällig, verbugt, amateurhaft und frustrierend […] Nur wenige Spiele machen so viel wie Empyrion und in einem so gigantischen Maßstab, aber fast jedes Spiel, das mir dabei einfällt, tut was es tut, in seinen Möglichkeiten, besser als Empyrion.

Er kritisiert Punkte wie etwa eine dumme KI sowie eine schlechte Steuerung und Animation. Außerdem hielten viele Bugs den Spielspaß deutlich zurück. Viele Nutzer sind sich einig, dass Empyrion noch eine Weile im Early Access hätte bleiben sollen – für einen Release-Titel sei es noch nicht ausgereift genug.

Experten-Einschätzung: Vielversprechend, wenn man kompromissbereit ist Die Rezensionen zu Empyrion lesen sich so, als wäre es ein Spiel, auf das viele Spieler warten und genau deswegen enttäuscht wurden. Sie wollten mehr, als es am Ende dann noch geworden ist. Empyrion ist möglicherweise zu ambitioniert, zumindest für einen 1.0-Release zu diesem Zeitpunkt. Es wirkt so, als würden Spieler sich unbedingt ein Spiel wie Empyrion wünschen, von diesem jedoch mehr erwarten, als ein Indie-Studio liefern kann. Offenbar trifft das Spiel einen Nerv, schafft es aber nicht ganz, das Bedürfnis zu befriedigen. Potentiell ist Empyrion deswegen ein starkes Survival-Game, das mit etwas mehr Politur und Arbeit der Entwickler sicherlich noch zu einem Erfolg für die entsprechende Gruppe an Spielern werden und Kritiker überzeugen kann. Dazu müssen die Entwickler aber am Ball bleiben und dürfen sich nicht von negativen Rezensionen entmutigen lassen. Benedict Grothaus

Freier Autor und Survival-Experte bei MeinMMO

Die aktuelle Flaute an Neuerscheinungen trifft auch den Survival-Sektor und Empyrion ist damit für viele Fans des Genres sicherlich eine willkommene Zwischenmahlzeit. Wer jedoch lieber erst einmal abwarten will, wie sich das Spiel entwickelt, der findet in der Zwischenzeit in unserer Liste die 23 besten Survival-Games 2020.