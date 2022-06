Ein MMORPG-Geheimtipp kostet im Steam Summer Sale nur die Hälfte – Das macht Project: Gorgon so gut

Graf Denathrius kehrt zurück – allerdings nicht in WoW, sondern in Hearthstone. Aber da ist er mindestens genau so ein cooler Bösewicht … und schon wieder genau so tot.

Was sagt ihr zu Project: Gorgon? Werdet ihr den Deal nutzen und euch das Spiel kaufen? Habt ihr es vielleicht schon mal gespielt? Oder ist euch die offene Welt zu anstrengend und ihr wollt lieber ein Spiel, das euch den Weg zeigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Spieler, die eine neue Welt entdecken wollten, ohne dabei groß an die Hand genommen zu werden. Project: Gorgon lebt von kniffligen Rätseln und richtet sich daher an Spieler, die sich gern intensiv mit den Dialogen und Texten befassen. Ihr braucht viel Geduld für das Spiel.

Besonders gelobt wird, dass man sich den Inhalt des MMOs selbst erarbeiten muss. Die meisten Spiele des Genres nehmen die Spieler an die Hand, durchlaufen mit ihnen die Story und zeigen genaue Wege an. Manchmal gibt es sogar die Funktion, automatisch zum Ziel zu laufen. Project: Gorgon bietet genau das Gegenteil und die Spieler lieben es.

Das Spiel ist zwar auf eine Multiplayer-Erfahrung ausgelegt, aber auch alleine gut spielbar. Anfreunden könnt ihr euch neben echten Mitspielern auch mit NPCs. Ähnlich wie bei Lost Ark, baut ihr in Project: Gorgon Beziehungen zu NPCs auf, um Belohnungen zu erhalten und in der Story voranzukommen.

Vorgefertigte Klassen, wie in den meisten anderen MMORPGs, gibt es in Project: Gorgon nicht. Mit der Zeit baut ihr euren Charakter weiter aus und levelt eure Skills.

Was ist das für ein Spiel? Project: Gorgon ist ein Fantasy-MMORPG von den Entwicklern Elder Game und LLC. Das Setting erinnert an den Stil alter Klassiker wie Everquest oder Asheron’s Call.

