Im Steam Summer Sale 2022 könnt ihr Quests für Clorthax lösen. Er gibt euch Hinweise zu Spielen mit Rhythmus und Saiten und ihr sollt das passende Spiel finden. Wir zeigen euch hier alle Lösungen für die Hinweise.

Was ist das für eine Quest? Auf der Startseite von Steam findet ihr ein animiertes Schild mit der Aufschrift „Hier lang zum Gratisspaß“. Klickt ihr darauf, landet ihr bei der Steam 3000 Sommeraktion und einer Nachricht von Clorthax. Schaut ihr euch dort Hinweis 1 an, sollt ihr anschließend ein Spiel finden und seid schon mitten in der Quest des Steam Summer Sale 2022.

Wir zeigen euch hier alle Hinweise und die gesuchten Lösungen. Bedenkt: Nachdem ihr auf „Suche beginnen“ klickt, können die gesuchten Spiele bei jedem Spieler an einer anderen Stelle auftauchen. Wichtig ist, dass ihr den Namen und das Bild des gesuchten Spieles kennt. Wir schreiben euch bei jedem Hinweise dazu, wo wir das Spiel gefunden haben – das bedeutet aber nicht, dass es bei euch an derselben Stelle zu finden ist.

Hinweis 1: Reichtum an Rhythmus und Ruhm

Das ist Hinweis 1: Rhythmus macht reich und der Ruhm hat sechs Saiten. Doch kann die Steuer zum Abgrunde leiten.

Das ist die Lösung: Ihr sucht nach „Guitar Billionaire“.

Klickt auf „Suche beginnen“. Wir fanden es bei „Rhythmus“ unter dem Punkt „Shoot ‚em up“.

Oben links seht ihr das gesuchte Spiel für Hinweis 1 – Guitar Billionaire

Hinweis 2: Stadt mit Rechtsstreitigkeiten

Das ist Hinweis 2: Sie haben eine Stadt erbaut und Wurzeln geschlagen, doch was tun, wenn Sie Rechtsstreitigkeiten plagen?

Das ist die Lösung: Ihr sucht nach „Custard Castle Small Claims Court“.

Klickt auf „Suche Starten“. Wir fanden es bei „Tower Defense“ unter dem Punkt „Sandbox“.

Custard Castle Small Claims Court ist das gesuchte Spiel für Hinweis 2

Hinweis 3: Angelsport mit Ködern

Das ist Hinweis 3: Beim Angelsport heißt’s, dass wer den Köder schmeißt, erfolgreich ist zumeist, wenn der Fisch auch beißt.

Das ist die Lösung: Ihr sucht nach „Bass Ain’t Bitin‘ 2022“.

Klickt wieder auf „Suche starten“. Wir fanden es bei „Controller“ und dort unter dem Punkt „Baseball“.

Bass Ain’t Bitin‘ 2022 ist das gesuchte Spiel für Hinweis 3

Hinweis 4: Gier und Freizeitpark

Das ist Hinweis 4: Mit Ehrgeiz und Gier übertrumpften Sie Ihre Rivalen. Und dennoch verursacht Ihr Freizeitpark den Besuchern nur Qualen.

Das ist die Lösung: Ihr sucht nach „Dead Seagull Zoo Magnate“.

Klickt auf „Suche starten“. Wir fanden es in der Kategorie „Immersive & Lebenssimulationen“ bei „Controllerunterstützung“.

Dead Seagull Zoo Magnate ist das gesuchte Spiel von Hinweis 4

Hinweis 5: Zunder zum Protestieren

Das ist Hinweis 5: Das monströse Bedürfnis, Sie besserwisserisch zu korrigieren, gibt Ihren Freunden und Ihnen jede Menge Zunder zum Protestieren.

Das ist die Lösung: Ihr sucht nach „Actually Frankenstein’s Monster Edition“.

Klickt auf „Suche starten“ und wählt auf der Übersichtsseite die Spielekategorie „Action“ aus. Wir fanden es bei 4 Spieler.

„Actually Frankenstein’s Monster Edition“ – Das Gesuchte Spiel für Hinweis 5

Hinweis 6: Action und Abenteuer

Das ist Hinweis 6: Wo bleibt die Action, wir stehen nur rum. Dieses passive Abenteuer verkauft uns für dumm.

Das ist die Lösung: Ihr sucht das Spiel „It’s Probably Fine“.

Klickt auf „Suche starten“. Wir fanden es bei der Spielekategorie „Wortspiele & Quiz“ unter dem Punkt Mystery.

„It’s Probably Fine“ ist das gesuchte Spiel für Hinweis 6

Hinweis 7: Der König und sein Thron

Das ist Hinweis 7: Sie sind des Königs rechte Hand und leiten ihn vom Thron zum Thron.

Denn jedes Geschäft betrifft das ganze Land, wo die Entscheidung fällt? Wer weiß das schon.

Das ist die Lösung: Ihr sucht das Spiel „Help Get The King to the Toilet“. Klickt auf „Suche starten“. Wir fanden auf der Übersichtsseite unter der Kategorie „Action-RPGs“ und dort bei „Bedeutsame Handlungen“. Keine Pointe.

„Help Get The King to the Toilet“ ist das gesuchte Spiel für Hinweis 7

Hinweis 8: Horror und Stumpfsinn

Das ist Hinweis 8: Oh Graus, oh Horror, wir sind des Wahnsinns. Dies ist die Mutter des verkünstelten Stumpfsinns.

Das ist die Lösung: Ihr sucht nach „The Consecration of Esthme“. Wir fanden es in der Kategorie „Abenteuer“ unter dem Punkt „Zombie-Spiele“.

„The Consecration of Esthme“ ist das gesuchte Spiel für Hinweis 8

Hinweis 9: Full House mit 3 Pik

Das ist Hinweis 9: Im virtuellen River treibt ein Full House. Drin paddeln zwei Buben mit drei Pik, oh Graus.

Das ist die Lösung: Ihr sucht nach „Pro Poker Amateur“. Wir fanden es in der Kategorie „Action“ unter dem Punkt „Beliebte Titel“.

„Pro Poker Amateur“ ist das gesuchte Spiel für Hinweis 9

Hinweis 10: Strategie und Fürze

Das ist Hinweis 10: Wenn Ihre Strategie ist, mich zurückzuhalten, werde ich ungeahnte Kräfte entfalten. Wenn Ihre Strategie ist, mich loszuwerden, werde ich die Luft verderben.

Das ist die Lösung: Ihr sucht das Spiel „Hold in Your Farts“. Wir fanden es in der Kategorie „Städte und Siedlungen“ unter dem Punkt „Historisch“.

„Hold in Your Farts“ ist das gesuchte Spiel für Hinweis 10

Nachdem ihr alle 10 Hinweise eingesammelt habt, könnt ihr euch auf der Quest-Übersichtsseite noch ein spezielles Geschenk abholen. Das ist ein Sonderprofil-Rahmen „Steam 3000“, den ihr auf eurer Profil-Seite anklicken und speichern könnt. Um euren Profilrahmen laufen dann Animationen im Retro-Stil.

Wie hat euch die Schnitzeljagd gefallen? Habt ihr bei der Suche coole Spiele entdeckt, die ihr ausprobieren wollt, oder konntet ihr euch nur auf die gesuchten Titel konzentrieren?

