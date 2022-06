Steam Summer Sale 2022 startet heute – Alle Infos und bekannte Spiele

Heute, am 23. Juni, startet der Steam Summer Sale 2022. Wir zeigen euch alles, was ihr zum Start, Ende und Rabatten wissen müsst. Der Trailer zum Event zeigt 32 Spiele, die Teil der Aktion sind.

Wann startet der Steam Summer Sale 2022? Das Event beginnt heute, am 23. Juni, um 19:00 Uhr deutscher Zeit (10am PT). Das ist die typische Uhrzeit für Events dieser Art auf Steam.

Wann endet der Steam Summer Sale 2022? Die große Rabatt-Aktion ist für zwei Wochen aktiv und endet dann am 7. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Euch bleibt also viel Zeit, durch die vielen Angebote in Genres wie Open World, Racing, Strategie oder Action zu stöbern. In der Übersicht zeigen wir euch, was zum Sale bekannt ist.

Bestätigte Spiele für den Steam Summer Sale 2022

Das zeigt Steam: In einem Trailer vom 20. Juni wird das Event genauer vorgestellt. In 1 Minute und 21 Sekunden fliegen 32 Spiele über den Bildschirm. Dazu wird das Logo des Sales eingeblendet. Die 32 Spiele sollen Teil des Sales sein. Welche das sind, zeigen wir euch hier:

Bedenkt, dass das nicht alle Angebote des Summer Sale 2022 sein werden. In den letzten Jahren waren hunderte Spiele von Indie bis AAA reduziert. In folgendem Video könnt ihr die Ausschnitte der vorgestellten Games und die allgemeine Vorstellung des Events sehen:

Wie günstig sind die Spiele? Wie hoch der Rabatt bei den genannten Spielen ausfällt, ist noch unklar. Von früheren Rabatt-Aktionen auf Steam wissen wir, dass man bei ausgesuchten Inhalten mit bis zu 90 % Rabatt rechnen kann.

Was ist diesmal besonders? Im Trailer wird eine „Quest“ angekündigt, die euch näher erklärt werden soll, wenn der Sale startet.

Dazu könnt ihr wieder besondere Trading Cards craften und euch Abzeichen für euer Profil sichern.

Habt ihr schon bestimmte Spiele auf eurer Wunschliste oder im Fokus, die ihr bei der Rabatt-Aktion kaufen wollt? Oder sind euch diese Sales inzwischen nicht mehr so wichtig?

Falls ihr noch Inspiration sucht, zeigen wir euch die 25 besten Koop-Spiele 2022. Darunter sind auch Titel, die zum Sale gehören.