Heute, am 23. Juni, startet der Steam Summer Sale 2022 mit jeder Menge Angebote aus dem Bereich Games. Zu den Spielen mit Rabatt gehört auch It Takes Two, das Koop-Highlight im Jahr 2021. Wir zeigen euch, was das für ein Spiel ist und für wen sich das lohnt.

Was ist das für ein Spiel? It Takes Two ist ein Koop-Spiel für zwei Spieler, das ihr mit geteiltem Bildschirm am selben PC oder im Online-Koop mit Freunden zocken könnt. Warum sich das Spiel lohnt, zeigen wir euch hier im Artikel. Ein Punkt, der das Spiel besonders interessant macht: Nur einer von zwei Spielern muss es kaufen. Spieler 2 darf kostenlos mit dem Friend’s Pass mitmachen, den ihr einfach bei Steam herunterladen könnt.

Warum ist das jetzt interessant? Am 23. Juni startet der Steam Summer Sale 2022. Im Trailer zur Ankündigung zeigte Steam bereits 32 Spiele, die zum Event gehören. Darunter auch It Takes Two. Ihr könnt das Spiel also aller Wahrscheinlichkeit nach während des Sales im Angebot kaufen.

Was macht It Takes Two so gut?

Das sagen die Bewertungen:

Auf Metacritic hat die PC-Version von It Takes Two einen Metascore von 89 und einen User Score von 8,8

Auf Steam ist It Takes Two insgesamt „Äußerst positiv“ bewertet. Von über 77.700 Bewertungen geben 96 % den Daumen nach oben.

Was erwartet euch im Spiel? Die Story dreht sich um die Protagonisten Cody und May, deren Ehe zum Start des Spiels nicht so gut läuft. Sie treffen die schwere Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Auch Tochter Rose kriegt Wind von der Scheidung und greift zu zwei Puppen, die May und Cody sehr ähnlich sehen. Mit Hilfe eines Therapiebuches für Ehepaare versucht die Tochter mit den beiden Puppen die Ehe zu retten. Dabei werden die Eltern in den Körpern der Puppen gefangen.

Ihr spielt Cody und May als Puppen und kämpft euch durch verschiedene Stationen des großen Grundstücks, wie einem Baum mit fiesen Wespen und einer sehr gechillten Hummel. Das Ziel ist es, irgendwie die Tochter zu erreichen, damit sie den Zauber brechen und die Eltern aus den Körpern der Puppen befreien kann.

Dr. Hakim, das magische Therapiebuch, hat es sich allerdings zur Aufgabe gemacht, die Ehe der Eltern zu retten. Ob sie nun wollen oder nicht. Und das bringt viele lustige Geschichten, Rätsel, Puzzle und Bosskämpfe mit sich.

May, Cody und das Ehe-Therapiebuch Dr. Hakim

So wird gespielt: So viel vorweg: Das Spiel ist kreativ und ihr solltet es auch sein. Die verschiedenen Level geben euch Werkzeuge an die Hand, mit denen ihr Rätsel löst und Bosse bekämpft. Sollte euch eine Lösung mal nicht einfallen, hilft das Spiel gut dabei, den richten Weg zu finden.

Im Geräteschuppen erhaltet ihr einen Hammer und eine Nagelpistole, mit denen ihr Hindernisse aus dem Weg räumen oder drüber hinwegspringen könnt.

Innerhalb des Baumes kämpft ihr gegen Wespen, die so gar keinen Bock auf euch haben

Im Kinderzimmer von Rose könnt ihr mit Magnetschuhen an Wänden und der Decke laufen und nutzt Fähigkeiten, um die Körpergröße der Puppen anzupassen

Später könnt ihr die Zeit manipulieren und euch teleportieren

Sogar ein Level im RPG-Stil ist vorhanden, bei dem man die Rollen der Magier und des Kriegers annimmt

Die Bosskämpfe sind die Krönung der einzelnen Level und verlangen von euch die Fertigkeiten ab, die ihr bis dahin erlernt habt.

Gameplay Screenhots aus It Takes Two

Für wen lohnt sich It Takes Two? Für alle, die zusammen mit Freunden oder der Familie eine gute Zeit im Koop erleben wollen. Den Zwei-Spieler-Koop könnt ihr gemeinsam über ein Gerät im Couch-Koop spielen oder auch online.

Selbst Kinder oder Gaming-Anfänger werden mit der intuitiven Steuerung schnell klarkommen und Spaß haben. Bei der Story gibt es viel zu lachen. Es werden aber auch ernstere Themen angesprochen, die man aus dem Alltag kennt.

It Takes Two lohnt sich für alle, die …

bunte, kreative Spiele mögen

gerne Rätsel lösen

Cartoon-Grafik hübsch finden

mit ihren Kindern zusammen spielen wollen

kurze Spiel-Sessions mit wenig Zeitaufwand mögen

Es lohnt sich für euch nicht, wenn …

ihr mit Cartoon-Grafik nichts anfangen könnt

einen hohen Wiederspielfaktor wollt

euch Story egal ist

Interessiert ihr euch für das Spiel? Dann behaltet die Steam-Seite von It Takes Two im Blick. Am 23. Juni startet um 19:00 Uhr der Steam Summer Sale 2022. Laut der Vorstellung von Steam wird das Koop-Abenteuer dabei im Angebot sein. Wie groß der Rabatt ausfällt, ist bisher nicht bekannt.

Habt ihr schon Erfahrungen mit It Takes Two gemacht? Dann schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und berichtet anderen Lesern darüber.

In unserer Top 25 der besten Koop-Spiele zeigen wir euch, welche Spiele des Koop-Genres ihr unbedingt kennen solltet.