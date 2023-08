1.000.000 Euro für ein mieses Game auf Steam: Lässt sich mit 8 Leuten spielen

Auf der Spieleplattform Steam gibt es ein Spiel namens „Spooky Men“, das 999.999,99 Euro kostet und den wohl miesesten Deal der Geschichte von Steam darstellt.

Der Ruf von Spielen im Early Access auf Steam ist nicht der beste. Entwickler geben Spielern Zugriff auf eine Version ihres Games, die noch nicht komplett fertig entwickelt ist.

Oft spart man ein wenig im Vergleich zum Preis beim vollem Release, aber es ist auch eine Wundertüte: Verlassen die Entwickler das Projekt irgendwann? Gibt es Fehler im Spiel, die das komplette Game mit in den Abgrund ziehen?

Viele Spieler auf Steam haben schon erlebt, wie solche Fragen mit „Ja“ beantwortet wurden. Bei mir war es zum Beispiel „Pixel Piracy“ (via Steam). Allerdings habe ich jetzt gerade gesehen, dass der Entwickler nach 7 Jahren wieder Patch Notes gepostet hat und dieses Jahr schon mehrere Updates kamen. Verrückt.

Ich bilde mir ein, dass man mit der Zeit ein Blick für „Red Flags“ bei solchen Spielen entwickelt – Signale, die auf Abzocke hinweisen. Beim Spiel „Spooky Men“ brauchte ich meinen geeichten Scam-Radar allerdings nicht. Das erkennt wohl jeder auf den ersten Blick auf das Preisschild.

Und den Trailer:

Was ist das für ein Spiel? Eine unerhört überteuerte Variante eines asymmetrischen Multiplayerspiels mit einem Schuss Phasmophobia. Mit bis zu 8 Spieler soll man ein Haus von einem Dämon befreien, löst dafür zufällig im Haus verteilte Rätsel und bereitet euch auf eine Austreibung vor.

Allerdings hat ein Spieler die Kontrolle über den Geist: „Mit übernatürlichen Fähigkeiten und Stealth-Taktiken kann der Geist die Umgebung manipulieren und seine Beute verfolgen.“

Warum kostet das Game so viel? Das lässt sich nicht sicher sagen, so wie man auch keine Möglichkeit findet, mit dem Entwickler Kontakt aufzunehmen.

Es handelt sich bei „Spooky Men“ offensichtlich um ein kleines Eine-Person-Projekt, wahrscheinlich wollte der Verantwortliche hinter dem Projekt Aufmerksamkeit auf das Spiel lenken – was auf jeden Fall erfolgreich war.

An hoher Qualität und massivem Content kann es wohl kaum liegen. Das zeigen auch die Bewertungen einiger Spieler. Zudem hat das Game laut SteamDB in anderen Regionen ganz andere Preise, die deutlich unter der Million liegen, die in Deutschland gefordert werden.

Das günstigste Angebot liegt bei 9.999.999 Indonesischen Rupiah, was laut SteamDB genau 583,53 Euro sind (via steamdb.com). Am teuersten ist es in Kuwait. Umgerechnet muss man hier 2.949.200,84 Euro auf den digitalen Tisch legen.

Was sagen Spieler zu „Spooky Men“? Seit dem Release gab es ganze 16 Bewertungen und immerhin kommt das Spiel auf eine ausgeglichene Wertung. 62 % haben das Game positiv bewertet.

Allerdings dürften diese Spieler vor dem 17. Juli 2023 zugeschlagen haben. Laut SteamDB ging an diesem Tag der Preis auf die Million hoch – vorher war der Preis 5,99 Euro. Im Sale gabs Spooky Men sogar mal für 0,59 Euro.

Die Bewertungen bilden dabei ein großes Spektrum ab. Mit Freunden scheint das Game wohl wirklich Spaß zu bringen. Ein Spieler, der das Game auch gestreamt hat, ist begeistert, weil der Entwickler in seinem Stream war und live auf das Feedback reagiert hat.

Die negativen Bewertungen warnen vor dem Spiel und sagen, dass es in seinem derzeitigen Zustand keine Chance verdient hätte. Auch wenn Potenzial vorhanden ist.

