Pokémon GO: 9 festliche Monster, die perfekt zur Weihnachtszeit passen

Passend zur besinnlichen Zeit wird es auch in Pokémon GO weihnachtlich. Doch einige Monster passen besonders gut zum Weihnachtsfest. Wir von MeinMMO zeigen euch welche das sind und ob ihr sie im Moment im Spiel überhaupt fangen könnt.

Um welche Monster geht es? In Pokémon GO spawnen anlässlich des Weihnachts-Events derzeit jede Menge winterliche Monster. Doch das eine oder andere Exemplar aus dem Pokémon-Universum passt besonders gut zur besinnlichen Zeit. Im nachfolgenden Ranking zeigen wir euch deshalb 9 Pokémon, die aufgrund ihres festlichen Aussehens oder ihrer Geschichte perfekt zu Weihnachten passen.

Dabei beginnen wir unsere Auflistung mit den Monstern, bei denen man eine Verbindung zu Weihnachten womöglich nicht auf den ersten Blick herstellen würde und enden mit dem Pokémon, welches am offensichtlichsten zum besinnlichen Fest passt.

9. Frigometri

Frigometrie

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Etwas was zu Weihnachten nicht fehlen sollte, ist Schnee. Welches Monster ist da also besser geeignet als Frigometri? Das Eis-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation erinnert nämlich an eine Schneeflocke und könnte somit zumindest in Pokémon GO für ein weißes Winterwunderland sorgen.

Kann man es in Pokémon GO fangen? Ja, Frigometri ist passend zur Jahreszeit und dem Weihnachtsfest in Pokémon GO zu finden. Mit etwas Glück könnt ihr ihm also in der Wildnis begegnen. Seine schillernde Form ist bislang aber noch nicht im Spiel verfügbar.

8. Klingplim

Klingplim

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Bei Klingplim handelt es sich um die Vorentwicklung des Psycho-Pokémon Palimpalim. Optisch soll das kleine Monster ein goldenes Glöckchen darstellen. Aus diesem Grund ist es auch so ein perfekter Kandidat für das Weihnachtsfest.

Während der Adventszeit schmücken nämlich viele Menschen ihre Fenster sowie den Tannenbaum mit kleinen Glöckchen, weshalb Klingplim nicht fehlen sollte. Die rot-weiß-gestreiften Bändchen am Kopf des Pokémon greifen darüber hinaus die typischen festlichen Farben der Adventszeit auf.

Kann man es in Pokémon GO fangen? Klingplim ist bereits in Pokémon GO verfügbar und kann aktuell in den 5-km-Eiern gefunden werden. Im Gegensatz zu seiner Weiterentwicklung Palimpalim könnt ihr es allerdings noch nicht in seiner schillernden Form bekommen.

7. Rossana

Rossana

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Allein durch seinen Eis-Typ ist Rossana ein passendes Monster für die kalte Jahreszeit. Wer den Pokémon-Anime rund um Ash und seine Freunde jedoch kennt, der weiß, dass Rossana noch sehr viel mehr ist. In der Folge „Rossanas Odysee“ ist es nämlich als Gehilfe des Weihnachtsmannes tätig. Somit sollte Rossana zum Fest natürlich nicht fehlen.

Übrigens: Rossana hält noch weitere interessante Fakten bereit. Welche das sind, haben wir euch im nachfolgenden Artikel zusammengefasst.

Pokémon GO: 4 coole Fakten, die jeder Fan über Rossana wissen muss – Gerade zu Weihnachten

Kann man es in Pokémon GO fangen? Ja, Rossana gibt es bereits seit einer ganzen Weile in Pokémon GO zu fangen. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen.

6. Voltriant

Voltriant

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Ein Monster, was man ebenfalls auf den ersten Blick wohl eher weniger mit Weihnachten in Verbindung bringt ist Voltriant. Bei diesem Pokémon handelt es sich nämlich um eine Ultrabestie, die durch eine Ultrapforte aus einer anderen Dimension in die Welt von Pokémon GO gelangt.

Dennoch besitzt Voltriant ein markantes Aussehen, was grundsätzlich gut zur Weihnachtszeit passen könnte. Der Körper des Elektro-Pokémon ähnelt nämlich einer Lichterkette. Und diese werden bekanntlich während der Weihnachtszeit besonders häufig zum Schmücken von Häusern oder des Weihnachtsbaumes genutzt.

Kann man es in Pokémon GO fangen? Ja, Voltriant war in der Vergangenheit schon mehrfach in speziellen Level-5-Raids zu bekommen. Derzeit spielen die Ultrabestien in Pokémon GO allerdings eher keine Rolle, weshalb ihr das Monster in der Weihnachtszeit dort nicht finden werdet.

Unser Autor Max erklärt euch hier, warum die Ultrabestien eigentlich der blanke Horror sind, man das aber in Pokémon GO gar nicht merkt.

5. Damhirplex

Damhirplex

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Ein weiteres Monster, was zur Weihnachtszeit nicht fehlen sollte ist Damhirplex. Das Normal-Pokémon aus der zweiten Spiele-Generation erinnert optisch an eine Art Rentier, was thematisch bekanntermaßen perfekt zum Weihnachtsmann passt.

Rund um die Feiertage lässt es sich darüber hinaus mit einem Glöckchen-Halsband finden, was erneut daran erinnert, dass Damhirplex zum Ziehen des Schlittens vom Weihnachtsmann bestens geeignet wäre.

Mit der Einführung der Hisui-Region bekam es schließlich im Hauptspiel Pokémon Legenden: Arceus die Weiterentwicklung Damythir, welche noch winterlicher aussieht. Mit Hilfe seiner Psycho-Kräfte ist es außerdem in der Lage den Raum zu verzerren und unsichtbare Wände zu schaffen. Das könnte dem Weihnachtsmann beim Ausliefern seiner Geschenke sicher nützlich sein.

Kann man es in Pokémon GO fangen? Damhirplex könnt ihr in Pokémon GO bereits seit einiger Zeit fangen. Mit etwas Glück begegnet ihr in der Wildnis sogar einem schillernden Exemplar. Seine Weiterentwicklung ist bislang allerdings noch nicht im Spiel verfügbar.

4. Lichtel

Lichtel

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, zünden viele Menschen an den Adventssonntagen Kerzen an. Und auch in dem einen oder anderen Weihnachtsbaum lassen sich noch echte Kerzen finden. Welches Monster sollte in diesem Zusammenhang also besser passen als Lichtel?

Das Geist- und Feuer-Pokémon spielt zwar für gewöhnlich eher rund um die Halloweenzeit eine zentrale Rolle im Spiel, würde aufgrund seines kerzenartigen Aussehens aber auch perfekt in die besinnliche Zeit passen.

Übrigens: Mit Skelabra besitzt Lichtel obendrein auch noch eine richtig starke Weiterentwicklung. Das Monster kann nämlich auf starke Angriffswerte und Attacken zurückgreifen, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Kann man es in Pokémon GO fangen? Lichtel lässt sich über das Jahr hinweg immer wieder im Spiel finden. So hatte es im Oktober 2022 einen eigenen Community Day, zu dem es auch erstmals in seiner schillernden Form gefangen werden konnte. Während des Weihnachts-Events wird es aber voraussichtlich keine Rolle in Pokémon GO spielen.

3. Mega-Gewaldro

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Bei Mega-Gewaldro handelt es sich um die temporäre Mega-Entwicklung des Pflanzen-Pokémon Gewaldro. Dieses besitzt einen grünen Körper mit einem langen buschigen Schwanz, der einem Tannenbaum ähnelt.

In seiner Mega-Entwicklung erstrecken sich über den Rücken des Monsters außerdem zahlreiche verschiedenfarbige Kugeln und der tannenartige Schwanz kommt noch deutlicher zur Geltung. Mega-Gewaldro erinnert somit an einen geschmückten Weihnachtsbaum, was ihn zu einem perfekten Kandidaten für die Feiertage macht.

Kann man es in Pokémon GO fangen? Mega-Gewaldro ist seit kurzem in Pokémon GO aktiv und kann mit Hilfe von 200 Mega-Energie bei einem Gewaldro ausgelöst werden. Seine Vorentwicklung Geckarbor könnt ihr hin und wieder im Spiel finden und entsprechend über Reptain zu Gewaldro weiterentwickeln.

Mit etwas Glück entdeckt ihr dabei sogar ein schillerndes Exemplar. Während des Weihnachts-Events spielen Gewaldro und seine Vorentwicklungen aber eher eine geringere Rolle.

2. Jirachi

Jirachi

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Ein Monster, welches viele Trainer während des Weihnachts-Events sehen würden, ist Jirachi. Das mysteriöse Pokémon gilt als sogenanntes „Wünscher-Pokémon“.

So verfällt das Monster einer Legende nach in einen tausendjährigen Schlaf. In dieser Zeit können die Menschen ihre Wünsche an den Körper des Pokémon heften, welche es erfüllt, sobald es aus seinem Schlaf erwacht.

Auch in der Weihnachtszeit dreht sich alles um das Thema Wünschen, weshalb Jirachi thematisch bestens in die besinnliche Zeit passt und das eine oder andere Weihnachtswunder verbringen könnte. Mit seiner markanten Kopfform würde sich Jirachi auch gut an der Spitze des Weihnachtsbaums machen.

Kann man es in Pokémon GO fangen? Ja, Jirachi konnte in der Vergangenheit bereits durch die Spezialforschung „Ein tausendjähriger Schlaf“ gefangen werden. Seitdem ist es jedoch nicht noch einmal aufgetaucht.

Allerdings weisen aktuelle Funde der Pokéminers darauf hin, dass eventuell bald eine schillernde Form im Spiel zu finden sein könnte. Ob dies als spontane Überraschung bereits zum Ende des Jahres noch soweit sein wird, oder ob Jirachi Teil der Hoenn-Tour im kommenden Jahr ist, bleibt aber im Moment noch abzuwarten.

1. Botogel

Botogel

Warum passt das Monster so gut zu Weihnachten? Das Monster, welches wohl am offensichtlichsten zu Weihnachten passt, ist Botogel. Das Eis- und Flug-Pokémon erinnert nämlich optisch direkt an den Weihnachtsmann höchstselbst.

So trägt das pinguinähnliche Monster ein weißes buschiges Gefieder im Gesicht, was an einen Vollbart erinnert. Sein restlicher Körper ist rot, wie der Mantel des Weihnachtsmanns. Das Pokémon besitzt außerdem einen langen sackähnlichen Schweif, den es in seiner Hand hält. In diesem verstaut es zahlreiche Gegenstände, wie Nahrung oder Kräuter. Somit erinnert dieser an einen Geschenkesack.

Kann man es in Pokémon GO fangen? Ja, Botogel kann vor allem in der kalten Jahreszeit in der Wildnis gefangen werden. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem schillernden Exemplar. Und auch zum Weihnachts-Event ist Botogel stets ein fester Bestandteil.

Welche Pokémon gehören eurer Meinung nach perfekt in die Weihnachtszeit? Und hofft ihr darauf, dass es bald die Chance auf ein schillerndes Jirachi gibt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

Im neuen Jahr erwarten euch direkt einige neue Events. Wir zeigen euch alle Inhalte zum Community Day mit Igamaro im Januar.