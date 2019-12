Während in Pokémon GO Weihnachten 2019 gefeiert wird, steht ein Pokémon gar nicht im Mittelpunkt. Jirachi ist das perfekte Weihnachtspokémon. Wir erzählen seine Geschichte.

Darum passt Jirachi: Schaut man in den PokéDex rein, sieht man, dass Jirachi dort auch das „Wünscher-Pokémon“ genannt wird. Es erfüllt nämlich, ähnlich wie der Weihnachtsmann, die Wünsche von tausenden Menschen.

Es ist also eigentlich nur schade, dass Jirachi im aktuellen Weihnachtsevent keine Rolle spielt, denn es würde ideal in die Geschichte passen.

Die weihnachtliche Geschichte hinter Jirachi

Das wird sich über Jirachi erzählt: Zu fast jedem Pokémon hat der Anime oder andere Plattformen rund um Pokémon bereits eine Geschichte erzählt. Zu Jirachi gibt es auch eine solche Story.

Jirachi schläft eigentlich die ganze Zeit. Nur alle tausend Jahre erwacht das Pokémon und erfüllt die Wünsche von Menschen. Damit die Wünsche in Erfüllung gehen, müssen die Menschen diese vorher auf die Zettel schreiben, die an Jirachis Körper angebracht sind. Wenn Jirachi dann wach ist, erfüllt es jeden Wunsch auf diesen Zetteln.

Nicht ohne Grund sieht Jirachi auch aus wie eine Sternschnuppe. Wenn es also durch die Luft fliegt, dann erinnert es an eine solche Sternschnuppe, die ja laut Sagen ebenfalls Wünsche erfüllen sollen.

Gibt es dieses Feature auch in Pokémon GO? Die Geschichte rund um Jirachi wurde nur kurz in der passenden Spezialforschung thematisiert. Ansonsten kennt man die Geheimnisse rund um Jirachi eigentlich nicht, wenn man mit den anderen Pokémon-Spielen nichts zu tun hat.

Einzig die Attacke Kismetwunsch erinnert ein wenig an die besonderen Fähigkeiten von Jirachi. Die Attacke macht im Spiel zwar genauso Schaden wie alle anderen Angriffe, doch zumindest der Name gibt einen kleinen Hinweis.

Im nächsten Jahr kann man dann ja seine Wünsche nicht auf einen Wunschzettel schreiben, sondern ruft sein Jirachi und sagt ihm seine Wünsche. Wer weiß, vielleicht gehen sie dann in Erfüllung.

