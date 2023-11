Pokémon GO: Den Meisterball bekommt ihr nur noch wenige Stunden gratis – So kriegt ihr den Ball danach

In Pokémon GO steht die Meisterball-Studie kurz vor ihrem Ende. Wie bekommt man den begehrten Ball, wenn es nicht mehr klappt?

Das ist die Meisterball-Studie: Dabei handelt es sich um eine langfristig angelegte, befristete Forschung. Sie kam mit dem Start der aktuellen Season „Reichlich Abenteuer“ und endet heute, am 21. November 2023, um 20:00 Uhr.

Somit bleiben einem nur noch wenige Stunden, um die Boni und damit auch den begehrten, zweiten Meisterball abzuholen. Wer es bis 20:00 Uhr nicht schafft, verliert die Chance auf den Gratis-Meisterball und voraussichtlich auch den sonstigen Aufgabenfortschritt.

Für einige Trainer kommt das Ende dabei vermutlich zu früh. In den sozialen Medien, etwa im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO, tauschen sich Trainer aktuell über das Ende der Studie aus. Die Aussagen rangieren da von „Ich glaube, ich schaffe das heute noch“ über „Ist das heute noch machbar?“ bis hin zu Trainern, die es schlicht nicht mehr schaffen. Andere wiederum haben die Studie bereits gelöst.

Insgesamt war die Studie aber auch nicht einfach zu lösen. Sie verlangte viel Zeit von einem. Und gerade die Aufgabe der 60 Raids stellt viele Trainer vor eine große Hürde.

Wir wollen von euch wissen: Habt ihr die Meisterball-Studie geschafft? Nehmt an der Umfrage teil, sobald ihr absehen könnt, wie die Studie bei euch endet:

Und wie kriegt man den zweiten Meisterball ohne die Studie?

Meisterball-Aufgabe kommt in den Shop

So kriegt ihr den Meisterball: In der Ankündigung zum neuen „Party Up“-Event in Pokémon GO wird auch erwähnt, dass alle Spieler, die die Studie nicht geschafft haben, eine Meisterball-Forschung im Shop werden kaufen können.

Diese wird dann als Belohnung einen Meisterball bringen, aber eben Geld kosten, im Gegensatz zur bisherigen Studie. Auch hier wird es aber Aufgaben zu lösen geben, bevor der Ball in den Item-Beutel wandert.

Unklar ist derweil noch:

Wie viel die neue Forschung kosten soll.

Was da für Aufgaben drin stecken.

Ob irgendeine Form des Fortschritts aus der Studie übernommen wird.

Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald mehr Informationen zu diesen Punkten bekannt sind.

Wie fandet ihr die Meisterball-Studie? Mochtet ihr die lange Aufgabe, oder war das nichts für euch? Würdet ihr euch vergleichbare Aufgaben-Reihen in der Zukunft wünschen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Nicht nur die Meisterball-Studie endet, auch der Abschluss der aktuellen Season kommt immer näher. Ihr wollt wissen, was bis dahin noch im Spiel ansteht? Dann schaut in der Übersicht der November-Events in Pokémon GO vorbei.