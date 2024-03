Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Flamiau – So nutzt ihr das Event

In Pokémon GO steht der nächste Community Day mit Flamiau an. Wir zeigen, was euch hier erwartet und wie ihr das Event optimal nutzt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day ist ein Event in Pokémon GO, welches jeden Monat stattfindet. Hierbei gibt es ein Pokémon, welches fast ausschließĺich in der Wildnis erscheint. Passend dazu wird die Shiny-Rate dieses Pokémon stark erhöht und es gibt weitere Boni, die in der Zeit aktiv sind.

Beim Community Day im März 2024 steht Flamiau im Vordergrund. Das Starter-Pokémon aus der 7. Generation besitzt den Typ Feuer und kann sich zu Miezunder und danach zu Fuegro entwickeln.

Community Day im März 2024 mit Flamiau – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Flamiau

Wann? Samstag, den 16. März 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lohekanonade für Fuegro, wenn ihr bis spätestens 22:00 Uhr Miezunder zu Fuegro entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Flamiau

– Dreifache Fang-Erfahrungspunkte

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons ab Level 31

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen

– Feldforschungen mit Flamiau

– PokéStop Showcases mit Flamiau



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Weitere Inhalte während des Community Days: An Community Days ist es üblich, dass ihr nach dem eigentlichen Community Day an 4*-Raids teilnehmen könnt. Diese laufen von 17:00 bis 22:00 Uhr. Diesmal wartet Miezunder hier auf euch. Besiegt ihr es, erscheinen für 30 Minuten rund um die Arena weitere Flamiau, die ihr einfangen könnt.

Natürlich wird es auch wieder eine Spezialforschung geben, die ihr euch für ca. 1 € kaufen könnt. Die genauen Inhalte zu dieser Forschung sind noch nicht bekannt. Sobald sie bekannt sind, werden wir euch darüber informieren.

Außerdem wird Fuegro ab dem Community Day in der Lage sein, die Lade-Attacke Dark Lariat vom Typ Unlicht zu lernen.

Kann Flamiau shiny sein? Ja, ihr habt eine erhöhte Chance auf das schillernde Monster. So sieht es aus:

Oben seht ihr die normalen Formen von Flamiau und seinen Entwicklungen, unten die Shiny-Varianten

Für wen lohnt sich Flamiau?

Für Sammler: Wenn ihr bisher weder Flamiau noch seine Entwicklungen in eurem Pokédex habt, ist dieses Event perfekt für euch. Durch das unzählige Erscheinen von Flamiau könnt ihr genügend Bonbons sammeln, um es zu entwickeln.

Da auch die Shiny-Chance sehr stark erhöht ist, habt ihr auch die Gelegenheit, die Shiny-Variante von Flamiau und seinen Entwicklungen in eurer Sammlung aufzunehmen.

Für Kämpfer: Wenn ihr Flamiau und seine Entwicklungen zum Kämpfen einsetzen wollt, werdet ihr enttäuscht werden. Fuegro gehört leider nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

In den Kampfligen sieht es ähnlich aus. In keiner der Kampfligen spielt Fuegro eine Rolle. Hier solltet ihr auf andere Pokémon zurückgreifen.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day im März 2024

Platz schaffen: Wie bei Community Days üblich, solltet ihr darauf achten, dass ihr Platz in eurer Pokémon-Box habt. Dies erspart euch während des Community Days die Arbeit, ständig Pokémon zu versenden.

Wenn eure Pokémon-Box während des Events dennoch voll ist, könnt ihr mit einem Trick schnell Pokémon aussortieren.

Eure Items vorbereiten: Auch eure Items könnt ihr vor dem Community Day vorbereiten und die wichtigen Items bereits vorab sammeln.

Genügend Bälle: Achtet darauf, dass ihr eine ausreichende Anzahl an Bällen vor dem Community Day sammelt. Wie ihr Pokébälle in Pokémon GO sammelt.

Achtet darauf, dass ihr eine ausreichende Anzahl an Bällen vor dem Community Day sammelt. Wie ihr Pokébälle in Pokémon GO sammelt. Sananabeeren: Wenn ihr beim Fang eines Pokémon Sananabeeren einsetzt, verdoppelt ihr die Bonbons, die ihr beim Fang erhaltet. Da ihr im Event sowieso schon die doppelten Bonbons erhaltet, könnt ihr mithilfe einer Sananabeere gleich die vierfache Menge an Bonbons für einen Fang erhalten.

Wenn ihr beim Fang eines Pokémon Sananabeeren einsetzt, verdoppelt ihr die Bonbons, die ihr beim Fang erhaltet. Da ihr im Event sowieso schon die doppelten Bonbons erhaltet, könnt ihr mithilfe einer Sananabeere gleich die vierfache Menge an Bonbons für einen Fang erhalten. Rauch und Lockmodul: Diese beiden Items helfen euch, die Anzahl an Pokémon, denen ihr begegnet, zu erhöhen. Wenn ihr eines der Items während des Community Days aktiviert, wird die Dauer sogar auf 3 Stunden erhöht.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich für das Event? Habt ihr ein Mega-Pokémon vom Typ Feuer aktiv, könnt ihr euch beim Fang eines Flamiau über ein zusätzliches Bonbon freuen. Die folgenden Mega-Entwicklungen sind vom Typ Feuer und lohnen sich daher, wenn ihr diesen Bonus während des Community Days nutzen wollt.

Mega-Brutalanda

Mega-Glurak X oder Mega-Glurak Y

Mega-Hundemon

Mega-Lohgock

Was sagt ihr zu dem Community Day mit Flamiau? Freut ihr euch darauf, oder hättet ihr lieber ein anderes Pokémon, das im Fokus steht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO noch anstehen, werdet ihr hierzu auch bei uns fündig.