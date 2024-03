Pokémon GO: 1-€-Ticket für den Community Day mit Flamiau – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO findet heute, am 16. März 2024, der Community Day mit Flamiau statt, bei dem ihr euch wieder ein Event-Ticket mit einer Spezialforschung sichern könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten.

Was ist das für ein Ticket? Jeden Monat läuft in Pokémon GO der Community Day. Dabei handelt es sich um ein Event, bei dem ihr überall in der Wildnis auf ein zuvor festgelegtes Pokémon treffen könnt. Zum heutigen Community Day trefft ihr deshalb auf das Feuer-Pokémon Flamiau.

Neben den zahlreichen Spawns und dem einen oder anderen Bonus erwartet euch auch eine besondere Spezialforschung, die ihr im Rahmen des kostenpflichtigen Event-Tickets erwerben könnt. Dieses findet ihr für etwa 1 Euro in eurem Ingame-Shop.

Aufgrund der Zeitverschiebung hat der Community Day in anderen Regionen der Welt bereits begonnen. Die Trainer dort haben somit schon Zugriff auf die Forschung und teilen die Inhalte in den sozialen Netzwerken. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch die Aufgaben und Belohnungen der Forschung nachfolgend zusammengefasst.

Spezialforschung mit Flamiau beim Community Day 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Flamiau Begegnung mit Flamiau Nutze 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Flamiau-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen abgeholt, erhaltet ihr außerdem 3.000 Sternenstaub, einen Rauch sowie eine Begegnung mit Flamiau.

Spezialforschung mit Flamiau beim Community Day 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Flamiau Begegnung mit Flamiau Entwickle 3 Flamiau 30 Flamiau-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen abgeholt, erhaltet ihr außerdem 4.500 EP, ein Glücks-Ei sowie eine Begegnung mit Flamiau.

Spezialforschung mit Flamiau beim Community Day 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Flamiau Begegnung mit Flamiau Entwickle ein Miezunder 50 Flamiau-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen abgeholt, erhaltet ihr außerdem 4.500 Sternenstaub, ein Rocket-Radar sowie eine Begegnung mit Miezunder.

Spezialforschung mit Flamiau beim Community Day 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 15 Hyperbälle Bereits erledigt! Begegnung mit Flamiau Bereits erledigt! 2 silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen abgeholt, erhaltet ihr außerdem 5.500 EP, 3 Sonderbonbons sowie eine Begegnung mit Fuegro.

Lohnt sich der Kauf des Tickets?

Das müsst ihr wissen: Durch die Forschung erhaltet ihr zusätzliche Begegnungen mit starken Flamiau, Miezunder und Fuegro. Hinzu kommen wertvolle Items, wie ein Rauch, ein Rocket-Radar, ein Glücks-Ei, Beeren oder auch Sonderbonbons, die zusammen einen höheren Wert haben, als der eigentliche Ticket-Preis.

Wer also sowieso vorhatte, sich die Items zu kaufen, der sollte lieber zum Ticket greifen. Die Aufgaben sind darüber hinaus auch schnell und einfach zu lösen. Wer kein Interesse an den Items oder den zusätzlichen Begegnungen hat, kann den C-Day aber auch getrost ohne Ticket in vollen Zügen nutzen.

Übrigens: Heute habt ihr in manchen Städten die Möglichkeit ein kostenlosen C-Day-Ticket zu bekommen.