Pokémon GO schenkt euch zum Community Day mit Flamiau ein kostenloses Ticket – So bekommt ihr es

In Pokémon GO läuft morgen, am 16. März 2024, der Community Day mit Flamiau, bei dem es auch wieder ein Event-Ticket geben wird. Einige Trainer können sich dabei auch ein kostenloses sichern. Wie das geht, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Ticket geht es? Jeden Monat findet in Pokémon GO der sogenannte Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gesetzt wird, überall in der Wildnis spawnt und von diversen Boni begleitet wird. Ergänzt wird das Event durch ein besonderes Ticket im Ingame-Shop, dass euch eine Spezialforschung rund um das jeweilige Pokémon bringt.

Das Ticket kostet für gewöhnlich knapp 1 Euro und bringt euch zusätzliche Pokémon-Begegnungen, Sternenstaub, EP sowie einige Items. Zum Community Day im März mit Flamiau habt ihr laut verschiedener Content-Creator nun aber auch die Möglichkeit, euch ein kostenloses Ticket für die Spezialforschung zu sichern. Wie ihr das geht, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft der C-Day? Der Community Day mit Flamiau läuft morgen, am 16. März 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Kostenloses C-Day-Ticket durch Community Ambassador

So bekommt ihr das kostenlose Ticket: Wie verschiedene Content Creator, wie LeekDuck oder G47IX, auf ihren jeweiligen X-Accounts mitgeteilt haben, soll es mithilfe des Community Ambassador-Programms erstmals die Möglichkeit geben, euch ein kostenloses Ticket für den Community Day zu sichern.

Dabei müsst ihr euch zum C-Day über die Niantic-App Campfire mit einer Veranstaltung der Community Ambassador verbinden und vor Ort einchecken. Als Belohnung erhaltet ihr dann einen entsprechenden Promo-Code, mit dem ihr schließlich die Forschung freischalten könnt.

G47IX schreibt dazu mit Verweis auf den Community Manager MxKestrel folgendes: Es wurde vom Community Manager MxKestrel bestätigt, dass ab dem Community Day mit Flamiau Trainer, die an offiziellen Community Ambassador Check-Ins über Campfire teilnehmen, einen Promo-Code für die Community Day Forschung erhalten.

Geht das auch in Deutschland? Ja, wir haben bei Mel, der Veranstalterin des Community Ambassador-Programms in Frankfurt am Main, über Campfire nachgefragt, ob diese Aktion auch hier gilt. Sie schrieb uns, wie ihr daran teilnehmen könnt:

Ja, die Aktion gibt es hier auch!

Man muss dafür einfach bei einem der Ambassador Meet-Ups über Campfire einchecken.

Dafür muss man sich in einem Radius von ungefähr 1km von dem Meet-Up befinden. Es sollte dann ab 15 Minuten vor Eventstart bis zum Ende des Events möglich sein sich einzuchecken.

Die Promo-Codes werden dann direkt in Campfire angezeigt und müssen über den Pokémon GO Webstore eingelöst werden!

Wer morgen Teil der Aktion in Frankfurt sein möchte, findet das Ambassador Meet-Up von Mel in der Obermainanlage. Weitere Meet-Ups dieser Art könnt ihr laut Campfire außerdem in folgenden Orten finden:

Hamburg

Bielefeld

Bochum

Düsseldorf

Pforzheim

Vaterstetten bei München

Was ist das Community Ambassador-Programm?

Das sind Community Ambassadors: Bei dem Community Ambassador-Programm handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Niantic und engagierten Trainern lokaler Communitys. Diese veranstalten unabhängig von Niantic diverse Events vor Ort, werden aber durch die Entwickler bei ihrer Tätigkeit unterstützt, indem diese beispielsweise besondere Boni bereitstellen, wie das kostenlose Ticket.

Weitere Informationen zum Community Ambassador Programm von Niantic und wie man selbst Teil davon werden kann, findet ihr auf dem Blog von Pokémon GO.

Wo findet man diese Veranstaltungen? Wo in eurer Nähe entsprechende Veranstaltungen der Community Ambassadors stattfinden, seht ihr in der Campfire-App. Dort sind diese Events auf der Karte entsprechend durch ein lilafarbenes Kästchen mit weißem Stern gekennzeichnet.

Habt ihr schon eine Veranstaltung eines Community Ambassadors besucht? Wie hat sie euch gefallen? Und werdet ihr zum C-Day versuchen, euch darüber ein kostenloses Event-Ticket zu sichern? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

