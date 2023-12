Pokémon GO belohnt euch gerade für hohe Level – So kriegt ihr jetzt schnell EP

In Pokémon GO läuft das Event „Harte Zeiten“ mit einem starken EP-Bonus. Eine gute Gelegenheit, um schnell zu leveln.

Was ist in Pokémon GO los? Aktuell steht das Event „Harte Zeiten“ an, das sich um Kanto-Pokémon dreht, aber auch einige Belohnungen in befristeten Forschungen für das Thema „hohe Level“ bringt.

Das sind folgende:

„Erreiche Level 10“: Dafür gibt es 1.000 Sternenstaub und 10 Himmih-, 10 Sanana- und 10 Nanabbeeren

„Erreiche Level 20“: Hier winken 2.000 Sternenstaub und ein Rauch

„Erreiche Level 30“: 3.000 Sternenstaub und ein Premium-Kampf-Pass als Belohnung

„Erreiche Level 40“: 4.000 Sternenstaub, 5 Premium-Kampf-Pässe und 50 Superbälle

Wer bereits auf diesen Leveln angekommen ist, kann die Belohnungen einfach so einsacken. Und wer gerade kurz davor ist, diese Stufen zu erreichen, sollte die kommenden Tage nutzen, denn es gibt einen starken Bonus auf Fang-EP.

So kriegt ihr jetzt viele EP beim Fangen um schnell zu leveln

Was ist das für ein Bonus? Ihr bekommt dreifache EP beim Fangen. Dieser Bonus gilt noch bis zum Ende von „Harte Zeiten“ am Freitag, dem 15. Dezember um 20:00 Uhr.

So holt ihr am meisten raus: Wenn ihr es auf viele EP abgesehen habt, solltet ihr eure Pokémon-GO-Spaziergänge innerhalb dieses Events möglichst konzentriert nutzen: Fangt so viele Pokémon wie möglich und achtet darauf, dass euch idealerweise „fabelhafte“ Würfe gelingen.

Fabelhafte Würfe bringen normalerweise schon einen Bonus von 1.000 EP pro Wurf, im Event also 3.000. Wenn ihr nun noch ein Glücks-Ei zündet, könnt ihr alleine für den „fabelhaft“-Bonus schon 6.000 EP plus die übrigen Fang-Boni erhalten. So kommt ihr schnell auf rund 7.000 EP pro Fang, wenn es euch gelingt.

Mit fabelhaften Würfen kriegt ihr gerade viele EP

Geht also so vor, wenn ihr euch auf EP-Jagd macht:

Zündet optional einen „Rauch“, um mehr Pokémon-Spawns zu erhalten. Auch der tägliche Abenteuer-Rauch geht, wenn ihr unterwegs seid.

Aktiviert ein Glücks-Ei, wenn ihr eins habt, um doppelte EP zu bekommen

Fangt nun so viele Pokémon wie möglich „fabelhaft“, um die EP zu bekommen Tipp 1 : Nutzt ihr den „Fangtrick“, könnt ihr schneller Pokémon fangen, lauft aber Gefahr, den fabelhaften Wurf schwieriger zu gestalten Tipp 2 : Es gibt einen AR-Trick für mehr fabelhafte Würfe, aber der kostet Zeit



Schaut am besten vorher, dass ihr genug Platz in der Box und ausreichend Bälle dabei habt, wenn ihr losgeht.

Zum Thema fabelhafter Wurf: Hier lohnt es sich, Pokémon zu priorisieren, die einen großen Fangkreis haben und leicht fabelhaft zu fangen sind. Da bietet sich aktuell beispielsweise Ponita an.

Aber grundsätzlich solltet ihr es jetzt bei jedem Pokémon versuchen, da die Belohnung so groß ist, dass ihr mit nur einem fabelhaften Wurf mehrere „verfehlte“ Würfe ausgleichen könnt. Außerdem werdet ihr über die Übung immer öfter fabelhafte Würfe treffen.

Bewegen sich die Pokémon zu viel für euch, solltet ihr auf Nanabbeeren zurückgreifen – dann halten sie still.

Freundschaften bringen generell viele EP

Das solltet ihr bei Freundschaften berichten: Es gibt aktuell keinen besonderen Bonus auf die Freundschaften, aber sie sind grundsätzlich einer der besten Wege, um EP zusammenzubekommen. Wenn ihr Freunde hinzufügt und kontinuierlich mit ihnen interagiert, gibt euch das einen großen EP-Zuwachs.

Für folgende Freundeslevel gibt es diese EP:

Neuer Freund: 1.000 EP

Gute Freunde: 3.000 EP

Superfreunde: 10.000 EP

Hyperfreunde: 50.000 EP

Beste Freunde: 100.000 EP

Wenn ihr aktuell Freunde habt, mit denen ihr das nächste Freundschaftslevel nahezu erreicht habt, solltet ihr schauen, ob ihr das mit dem Einsatz eines Glücks-Eis gemeinsam timen könnt, um auch hier doppelte EP zu erhalten.

Weitere Tipps zum schnellen Leveln in Pokémon GO findet ihr hier.