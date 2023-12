Pokémon GO: YouTuber öffnet 100 Belohnungen aus Forschungen – So viele Shinys gewinnt er

Ein YouTuber hat in Pokémon GO über 100 Forschungen absolviert – an einem Tag. Das sind die Shiny-Pokémon, die er dabei erhalten hat.

Was sind Forschungen in Pokémon GO? In Pokémon GO gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Forschungen. Es gibt Spezialforschungen, Feldforschungen und zeitlich begrenzte Forschungen. Für das Erfüllen der Forschungen, erhaltet ihr Belohnungen in Form von Items, Pokémon, Sternenstaub und Erfahrungspunkten.

Der YouTuber Trainer Tips hat über die letzten Jahre eine ganze Reihe an Spezialforschungen aufgespart. Viele hiervon hat er nun gemeinsam mit den Aufgaben des Fangkunst-Events absolviert und hieraus ein Video erstellt. Dabei ist es ihm sogar gelungen, Mateo auf einer Route anzutreffen, was wohl aktuell noch nicht allzu vielen Trainern geglückt ist.

Welche Shinys hat der Trainer dabei erhalten? Neben einer ganzen Reihe an Items, Sternenstaub und Erfahrungspunkten, gab es auch eine Reihe an Shinys für den YouTuber. Durch die Forschungen und das Event hat er folgende Pokémon in ihrer Shiny Variante einfangen können.

Frigometri

Arktip

Schneppke

Kramurx

Smogon

Menki

Dusselgurr

Flamara

Zurrokex

Pamo

Vor allem über Frigometri, Arktip und Schneppke schien der YouTuber sich zu freuen. Alle drei Pokémon hatten im Zuge des Fangkunst-Events eine erhöhte Shiny-Chance und es ist unklar, wann es wieder solch eine Möglichkeit geben wird, diese drei Pokémon in ihren Shiny-Varianten zu ergattern. Apropos Shiny: Im Dezember habt ihr die Möglichkeit, Shiny Ditto in Pokémon GO zu ergattern.

Das Video binden wir hier für euch ein:

Das sagt die Community dazu

Was sagt die Community zu diesem Video? Viele der Kommentare erwähnen, was für ein Glück der YouTuber während des Events hatte, sowohl Schneppke, Arktip als auch Frigometri als Shiny einsammeln zu können. Mann, du hattest so viel mehr Glück als ich. , lautet einer der Kommentare.

Außerdem gibt es viele Kommentare, die hervorheben, wie sehr sie den YouTuber, seine Art und seine aktuelle Video-Serie mögen. Ich liebe diese Serie sehr , kann man genauso lesen wie Ich habe noch nie ein Video kommentiert, aber hier bin ich. Das ist legendär .

Was sagt ihr zu der Aktion? Habt ihr schonmal ähnlich viele Forschungen an einem Tag absolviert? Und wenn ja, hattet ihr dabei auch solch eine hohe Ausbeute an Shiny-Pokémon? Verpasst nicht die Events im Dezember 2023 in Pokémon GO.