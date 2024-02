Twitch-Streamer Papaplatte gewinnt bei den StreamAwards zu viele Preise: Das sagen andere Streamer dazu

Once Human lässt Spieler zurück in eine verrückte Welt

Niek argumentierte, dass es der Grund sei, warum Papaplatte in so vielen Kategorien nominiert und ausgezeichnet worden sei: wegen seines Engagements, hochwertigen Contents und der Fähigkeit, außergewöhnliche Events zu organisieren.

Was sagt NiekBeats dazu? Auch der Content Creator NiekBeats hat seine Meinung zu den Kontroversen um die StreamAwards geäußert. Er äußerte Unverständnis darüber, warum sich so viele Leute darüber aufregten, dass die Ergebnisse „Bubble-abhängig“ seien und behaupteten, dass nur Papaplattes Zuschauer für ihn gestimmt hätten.

Was sagt Papaplatte dazu? Am 25. Februar meldete sich Papaplatte selbst zu Wort, während er mit HandOfBlood Elden Ring live auf Twitch spielte. Er bestätigte die Vermutung, dass seine Community maßgeblich für seine Siege verantwortlich war. Auch HandOfBlood stimmte dieser Aussage zu.

Welche Preise hat Papaplatte gewonnen? Die StreamAwards 2024 versammelten erneut die deutsche Twitch-Szene am 24. Februar in Köln, um herausragende Leistungen zu feiern. Dieses alljährliche Event, organisiert von der Streamerin Reved, dient dazu, die Besten in verschiedenen Kategorien zu würdigen.

Am 24. Februar 2024 fanden die StreamAwards statt, bei denen Papaplatte beeindruckende Erfolge feierte, indem er in 10 Kategorien gewann. Jedoch sorgte sein überwältigender Sieg für Kontroversen unter den Zuschauern, die seine Dominanz als unfair empfinden. Er selbst und auch andere Content Creators haben sich nun zu diesem Thema geäußert.

