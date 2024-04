Survival-MMO auf Steam musste erste Beta wegen zu großem Andrang schließen – Jetzt könnt ihr wieder mitmachen

Once Human gilt aktuell als eine große Hoffnung für das Survival-Genre. Morgen startet der nächste Beta-Test.

Was ist das für ein Spiel? Once Human ist ein neues Survival-Sandbox-Spiel auf Steam, welches mit einer skurrilen Welt punkten will und sich nach dem Debakel um The Day Before zu einer großen Hoffnung für Fans des Genres entwickelte.

Gemeinsam mit anderen Mitspielern versucht ihr in Once Human in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Dabei stellt ihr euch PvE-Kämpfen, aber auch PvP-Kämpfen gegen andere Gruppen von Überlebenden. Viele Features sollen Once Human zu einem interessanten und gutem Survival-Spiel machen.

Wann startet die nächste Beta? Nach dem Flop von The Day Before erschien letztes Jahr die erste Beta von Once Human und gab Fans des Genres wieder Hoffnung. Damals wurde die offene Beta aber schnell so voll, dass die Entwickler diese schließen musste, wie unsere Kollegen von GameStar berichteten.

Der dritte Beta-Test wird jetzt wieder ein geschlossener Test und war ursprünglich für den 28. März 2024 geplant, wurde jetzt jedoch auf den 03. April 2024 verschoben. Dafür sollen alle Teilnehmer ebenfalls an einem Giveaway teilnehmen können:

Wer kann teilnehmen? Alle Spieler, die bereits an der letzten geschlossenen Beta teilgenommen haben, bekommen automatisch einen Zugang zum dritten Beta-Test. Dazu versprechen die Entwickler aber auch den ersten 150.000 neuen Spielern einen Zugang.

Auf X wurde bekannt gegeben, dass der Pre-Download der PC-Version am 02. April 2024 um 19.00 Uhr (PST) startet. In Deutschland wäre das dann Mittwoch, der 03. April 2024 um 04.00 Uhr.

Warum lohnt es sich, am Beta-Test teilzunehmen? Wie ein Trailer zur nächsten geschlossenen Beta jetzt ankündigte, können alle Spieler mit ihrer Teilnahme gleichzeitig an einem Giveaway teilnehmen. Zu gewinnen gibt es hier einen Skin für das Spiel.

Diesen könnt ihr im Trailer bereits genauer betrachten und bekommt auch schon ein bisschen Gameplay mit dem Skin geboten.

Eine Chance auf den Skin bekommen alle Spieler, die täglich am dritten Beta-Test teilnehmen. Solltet ihr also Interesse haben, solltet ihr jeden Tag zumindest ein bisschen Zeit in Once Human investieren. Wie lange die Testphase diesmal sein wird, ist allerdings nicht angeben.

