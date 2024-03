Studio hinter einem Survival-MMO auf Steam drohte das Aus – Ein neues Spiel soll’s jetzt richten

Die Entwickler des Survival-MMOs Last Oasis stehen vor finanziellen Herausforderungen. Sie kündigen die Veröffentlichung eines neuen Spiels an, um das Studio vor dem Aus zu retten.

Wieso steht das Studio vor dem aus? Das Studio Donkey Crew hat im Jahr 2020 das Survival-MMO Last Oasis im Early Access veröffentlicht. In dem Spiel errichten Spieler riesige begehbare Basen, um über einen sterbenden Planeten zu reisen.

Last Oasis wurde sofort zu einem Steam-Topseller, allerdings hatte es so viele Serverprobleme, dass es sogar für eine Woche offline genommen werden musste. Im Laufe der Jahre wurde es leider nicht besser: Die Spielerzahlen sanken und die Kritiken wurden schlechter.

Teilweise mussten Spieler bis zu einem Jahr auf neue Updates vom Studio warten. Auch heute, fast 4 Jahre später, befindet sich das Spiel immer noch in der Early-Access-Phase, und eine Version 1.0 ist weiterhin nicht in Sicht.

In einem Interview gibt der Projektleider des Spiels nun an, dass das Studio vor dem Aus stehe und es aktuell keine Option sei, das Spiel weiterzuentwickeln.

Ein neues Spiel soll die Lösung sein

Was soll das Studio vor einer Schließung retten? In dem Interview sagt Projektleiter Florian Hofreither weiter, dass es die Realität sei, entweder das Studio komplett zu schließen oder ein neues Spiel herauszubringen.

Aus diesem Grund wurde im letzten Jahr ihr neues mittelalterliches Dorfbau-RPG Bellwright angekündigt, welches ebenfalls im Early Access erscheinen soll, voraussichtlich noch im ersten Quartal 2024.

Weiter beschreibt der Projektleiter, dass Last Oasis sich zu Beginn ganz gut verkauft habe, aber nach einiger Zeit kein Geld mehr eingebracht habe. Es gab also insgesamt nur drei Optionen: 90% des Studios feuern und Last Oasis weiterentwickeln, ein neues Spiel herausbringen oder komplett dichtmachen.

Reaktionen aus der Community: Die Community scheint sehr verärgert über die Ankündigung zu sein, wie aus einem Reddit-Thread mit dem Titel “Unterstützt dieses Spiel nicht” hervorgeht. Den Spielern geht es dabei vor allem darum, dass Last Oasis bisher nicht fertiggestellt wurde und die Entwickler ihrer Meinung nach nicht angemessen auf ihre Kritik reagieren.

Der Nutzer retrorays geht sogar so weit und behauptet, dass es seiner Meinung nach massive Verbote von Kommentaren auf Steam in Bezug auf das neue Spiel Bellwright gegeben habe. Selbst sein angeblich positiver Kommentar wurde laut seinen Aussagen mit der Begründung “Off Topic” verbannt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Studio aus finanziellen Gründen vor dem Aus steht. Auch das Studio The Day Before schloss sein Studio nur wenige Tage nach der Veröffentlichung. Was es damit auf sich hat, könnt ihr hier nachlesen:

The Day Before war das meistgewünschte Spiel auf Steam, schließt jetzt wenige Tage nach Release: „Finanziell gescheitert“