NCIS könnte jetzt eine Frage beantworten, die seit 20 Jahren offen ist

NCIS ist eine beliebte amerikanische Krimiserie, die zahlreiche Spin-Offs hervorgebracht hat. Das Spin-Off NCIS: Origins könnte nun eine seit 20 Jahren offene Frage über die Figur Leroy Jethro Gibbs beantworten.

Was ist NCIS? Die Serie NCIS ist eine Krimi-Fernsehserie, die seit über 20 Jahren produziert wird und in Amerika spielt. Ursprünglich erschien sie als Ableger der “Juristen bei der US Navy”-Serie JAG. In NCIS untersucht ein Team aus Spezialisten Straftaten, die mit der US-Marine in Verbindung stehen: NCIS steht für Naval Criminal Investigative Service.

Neben der Hauptserie haben Fans im Laufe der Jahre immer wieder neue Spin-Offs erhalten, wie beispielsweise NCIS: Los Angeles, NCIS: Hawaii oder nun eben NCIS: Origins, die für CBS produziert wird.

Das Spin-Off NCIS: Origins könnte nun die Gelegenheit bieten, einige Fragen zu beantworten, die bereits seit 20 Jahren offen geblieben sind.

NCIS: Origins erzählt die Geschichte vom jungen Gibbs

Wieso könnte NCIS: Origins offene Fragen beantworten? Nach 19 Staffeln beschloss der Schauspieler Mark Harmon, die Show zu verlassen und damit seiner Figur Leroy Jethro Gibbs den Rücken zu kehren.

Ganz verschwindet Mark Harmon jedoch nicht, denn er bleibt der Serie noch als Sprecher erhalten. Er und sein Sohn Sean Harmon fungieren als Executive Producer bei NCIS: Origins.

In NCIS: Origins wird die Geschichte von Gibbs in jungen Jahren erzählt und bietet so die Chance, noch offene Fragen zu beantworten. Eine Frage beschäftigt Fans der Serie dabei jedoch besonders.

In welcher Beziehung stehen Gibbs und Fornell?

Um welche Frage geht es? Eine Frage, die Fans seit Jahren bereits beschäftigt, ist, wie die Feindschaft zwischen Gibbs und dem FBI-Agenten Tobias Fornell in den ersten Staffeln zustande kam:

Laut der Serie kannten beide sich in der ersten Staffel noch nicht. Die beiden begegnen sich in ihrer gemeinsamen erster Szene wie zwei Fremde.

Doch Fornell war da bereits mit einer von Gibbs’ Ex-Frauen, Diane verheiratet.

Wie passt das zusammen?

Das ließ Fans darauf schließen, dass die beiden sich bereits vorher gekannt haben müssen. Dies wirft seither die Frage bei Zuschauern auf, was vor der ersten Staffel zwischen den beiden passiert sein mag.

Mit dem neuen Spin-Off bietet sich zumindest die Möglichkeit, Zuschauern diese Frage endlich zu beantworten. Ob Fans jedoch eine Antwort auf diese Frage erhalten werden, ist weiterhin unbekannt.

