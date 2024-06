Über 12 Jahre lang merkte kaum jemand, dass eine beliebte Serie Vater und Sohn zusammen vor die Kamera brachte

Die Serie NCIS ist die aktuell drittlängste geskriptete TV-Serie aller Zeiten. Seit über 20 Jahren fesselt sie mittlerweile Generationen von Zuschauern vor den Fernsehern. Über zwölf Jahre lang übersahen viele Fans dabei, dass die Serie ein Vater-Sohn-Duo zusammen vor die Kamera brachte.

Was ist NCIS für eine Serie? NCIS aka Navy CIS ist eine US-amerikanische Krimi-Serie. Im Fokus steht ein Ermittlungsteam vom Naval Criminal Investigative Service, stationiert in Washington D. C., der Hauptstadt der USA.

In den einzelnen Episoden ermittelt das Team in verschiedenen (Mord)Fällen, die mit Mitgliedern und Angehörigen der amerikanischen Marine zu tun haben. Dazu kommt jede Staffel eine Episoden-übergreifende Storyline dazu, welche den roten Faden durch die jeweilige Season bildet.

Hauptcharakter war von Staffel 1 bis 19 Special Agent Leroy Jethro Gibbs. Er führt das Team rund um Timothy Tim McGee, Anthony Tony DiNozzo und wechselnde weibliche Teammitglieder wie Caitlin Kate Todd, Ziva David und Eleanor Ellie Bishop.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Staffel 17 ansehen – von der originalen Besetzung sind nur noch Gibbs, McGee und einige Nebencharaktere übrig:

12 lange Jahre fast unbemerkt: Das Vater-Sohn-Duo in NCIS

Um welches Vater-Sohn-Duo geht es? Tatsächlich geht es um Leroy Jethro Gibbs, der von Mark Harmon in den Staffeln 1 bis 19 verkörpert wird. Als Hauptcharakter wird immer wieder seine Vergangenheit beleuchtet.

Zwischen 2008 und 2020 springt Mark Harmons Sohn Sean Harmon immer wieder in die Rolle seines Vaters. Er ist in der Zeit in insgesamt sieben Episoden als junger Gibbs zu sehen.

In einem Interview zur anstehenden neuen Serie NCIS: Origins mit Hello! Magazine spricht Mark Harmon über seine Beziehung zu seinem Sohn. Speziell geht er darauf ein, wie er die Schauspielerei angeht:

Ich bin stolz darauf, dass er seine Arbeit ernst nimmt und wie er an die Rolle des Schauspielers herangeht – nicht nur in dieser Show, sondern auch bei dem, was er in seinem Lebenswerk erreichen will. Mark Harmon, Hello! Magazine 09.01.2024

Tatsächlich ist Sean Harmon nicht das einzige Familienmitglied der Harmons, der es in die Serie schaffte: Mark Harmons Ehefrau Pam Dawber übernahm in Staffel 18 eine Gastrolle.

Was ist der aktuelle Stand bei NCIS? Aktuell ist die 21. Staffel NCIS im amerikanischen TV zu sehen. Der Haupt-Cast wurde über die Jahre hinweg fast vollständig ausgetauscht, mit einigen wenigen Cameos alter Charaktere.

Daneben wird mit Hochdruck an mehreren Spin-Offs gearbeitet: Im Januar 2024 wurde NCIS: Origins bekannt gegeben, in dem es um einen jungen Gibbs gehen wird. Mark Harmon wird wie Jim Parson in Young Sheldon für Voice-Overs zurückkehren.

Außerdem können sich Fans der Charaktere Tony DiNozzo und Ziva David über deren ganz eigenes Spin-Off freuen: In NCIS: Tony & Ziva leben die beiden mit ihrer Tochter Tali in Paris. Als Tonys aktueller Arbeitgeber jedoch angegriffen wird, beginnt für die drei eine Flucht durch Europa.

