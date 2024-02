Team entwickelt ein Spiele-Juwel, das 95 % positive Reviews auf Steam holt – Jetzt müssen sie schließen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Age of Mythology zeigt drei Charaktermodelle in neuer Grafik

Wie geht es mit den Spielen weiter? Weiterhin erklärt Die Gute Fabrik in ihrem Post, dass man die bisherigen Spiele weiter betreuen wolle. Auch schließe man nicht aus, die Arbeit in Zukunft wiederaufzunehmen, sollte sich die finanzielle Lage irgendwann ändern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf X teilen sie ein Statement, in dem sie erklären, dass sie bereits seit Mitte Februar ihre Arbeit eingestellt haben. Bis Mitte März wolle man das Team noch weiterbezahlen, damit man sich in Ruhe nach neuen Arbeitsplätzen umschauen könne.

Ihr begleitet den 15-jährigen Kai, der in die abgeschiedene Gemeinde Mutazione reist, um seinen kranken Großvater zu besuchen. Durch einen seltsamen Meteor wurden die dortigen Einwohner vor langer Zeit zu Mutanten. Doch inzwischen haben auch hier die typischen Kleinstadt-Dramen in dem Ort Einzug gefunden.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Gerade Indie-Entwicklerstudios haben es nicht leicht, sich gegen die Konkurrenz in der Spiele-Branche durchzusetzen. So musste auch der Entwickler eines Spiele-Juwels auf Steam eine traurige Ankündigung machen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to