Entwickler sackte fast 8 Millionen für sein MMORPG ein, bekommt seit Monaten nicht einmal das Update der Webseite fertig

Die Jägerin ist die neue Klasse in Path of Exile 2 und stellt sich ihren Feinden mit Speeren und Schilden.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Path of Exile 2: Alle Spirit Gems und ihre dauerhaften Effekte in der Übersicht

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Ein Spieler in Path of Exile 2 hat das offizielle Wettrennen haushoch gewonnen, zockt ausgerechnet die schlechteste Klasse

Chef von Path of Exile 2 will Diablo 4 nicht besiegen, sagt, er ist unter einer Bedingung zufrieden

Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Corepunk ist laut Aussage der Entwickler ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt mit „Fog of War“. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick, als wenn man die bun...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf Chronicles of Elyria , OnlyFangs und zahllose neue Content-Updates für die verschiedenen Online-Welten.

