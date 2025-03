Das größte MMORPG der Welt bekommt riesige Erweiterung, Fans feiern „Beginn einer neuen Ära“

Die Entwickler haben dem neuen großen Update den Namen Dawn of the Hunt verpasst und zeigen im Teaser Speere als neue Waffen.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Path of Exile 2: Alle Spirit Gems und ihre dauerhaften Effekte in der Übersicht

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Ein Spieler in Path of Exile 2 hat das offizielle Wettrennen haushoch gewonnen, zockt ausgerechnet die schlechteste Klasse

Path of Exile 2 präsentiert neuen Teaser zum großen Update Dawn of the Hunt

Das 20 Jahre alte Online-Geprügel kommt dabei seit jeher vor allem im asiatischen Raum extrem gut an. Allein bis 2023 soll die Franchise mehr als 22 Milliarden US-Dollar eingenommen haben. Und in unserer Liste der MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler steht Dungeon Fighter Online ganz vorn.

Was muss ich zu Dungeon Fighter Online wissen? Das Spiel von Entwickler sowie Publisher Neople vermischt die klassische 2D-Action aus Brawlern wie Double Dragon mit MMORPG-Elementen und einer – so das Versprechen der Entwickler – epischen Story. Ihr wählt dabei aus zig verschiedenen Klassen und metzelt Gegnerhorden mit einem bildschirmfüllenden Effektgewitter ins Nirwana.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to