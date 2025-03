Blizzard ändert eigene Hardcore-Politik, um die bekannte Streamer-Gilde OnlyFangs aus WoW Classic zu retten

Nachdem die Verantwortlichen der Hardcore-Gilde OnlyFangs aus WoW Classic aufgrund der ständigen DDoS-Attacken das Ende des Projekts angekündigt haben, reagiert Blizzard nun mit einer überraschenden Ankündigung.

Was hat Blizzard angekündigt? Im offiziellen Forum von World of Warcraft (via blizzard.com) kündigt Clay Stone – seines Zeichens Associate Production Director für WoW Classic – an, dass man aufgrund der aktuell regelmäßig stattfindenden DDoS-Angriffe auf die Server des MMORPGs die bisher verfolgte Hardcore-Politik anpassen möchte.

Bisher war es so, dass gestorbene Hardcore-Charaktere auch dann nicht wiederbelebt werden, wenn sie beispielsweise durch lange Lags oder Verbindungsabbrüche beim Geistheiler gelandet sind. In dem Fall hat man einfach Pech gehabt.

Laut Stone sind DDoS-Angriffe jedoch „vorsätzliche, böswillige Aktionen von Außenstehenden“, die eine Reaktion der Entwickler rechtfertigen würden. Man hat daher beschlossen, verstorbene Hardcore-Charaktere in Zukunft nach eigenem Ermessen wiederzubeleben, wenn diese durch ein Massenereignis wie einen DDoS-Angriff ums virtuelle Leben gekommen sind.

Wer indes das Opfer eines normalen Lags, Disconnects oder Bugs wird, hat übrigens weiterhin Pech gehabt. Das stellt der Associate Production Director am Ende seines Posts noch einmal klar.

Worauf reagiert Blizzard damit? Erst gestern berichtete MeinMMO, dass die bekannte Streamer-Gilde OnlyFangs aufgrund der regelmäßigen DDoS-Angriffe und den daraus resultierenden Geistheiler-Besuchen das Ende des Projekts angekündigt hat.

Mit den ständigen Lags und Verbindungsabbrüchen ist es schlicht nicht möglich, erfolgreich durch eine Raid-Instanz wie den Pechschwingenhort zu kommen. Jeder Server-Schluckauf kann dabei unzählige investierte Spielstunden von gleich mehreren Spielern zunichtemachen.

In der entsprechenden Ankündigung von Sodapoppin (via Reddit) heißt es aber auch, dass man weitermachen würde, wenn Blizzard zeitnah eine Wiederbelebung der zuletzt verstorbenen Charaktere oder einen verlässlichen DDoS-Schutz etablieren kann.

Ob die von Blizzard jetzt angekündigte Anpassung der Hardcore-Politik auch bereits verstorbene Charaktere rückwirkend betrifft und ob diese Maßnahme ausreicht, um OnlyFangs zu retten, ist aktuell unklar.

Wie reagiert die Community auf Blizzards Reaktion? Ein großer Teil der Classic-Community begrüßt die Ankündigung, auch wenn es weiterhin Bedenken gibt.

Buttetsu schreibt im offiziellen WoW-Forum (via blizzard.com): „Das ist eine großartige Entscheidung, Sieg für Blizzard.“

RooeeZe schreibt auf Reddit: „Das ist cool, aber ich bin mir sicher, dass sich die Leute immer noch Sorgen machen werden, ob sie wieder im Stream raiden können.“

begonems befürchtet auf Reddit: „Ich bin mir sicher, dass dies für einige Leute kontrovers erscheinen wird, da Blizzard besondere Rücksicht auf Streamer nimmt, aber ich denke, es wäre schlimmer, DDoS-Angriffe zuzulassen, um ein Spaß-Event wie dieses zu versauen und nichts zu tun.“

Tactix12 feiert auf Reddit: „Sehr gut. Lasst die bösen Jungs nicht gewinnen.“

Warum ist OnlyFangs so wichtig für WoW Classic? Zur Gilde von WoW Classic gehören oder gehörten diverse bekannte Streamer und YouTuber wie eben Sodapoppin, aber auch Tyler1, Mizkif, PirateSoftware, TimTheTatman oder Jaythebard, die natürlich ihre jeweiligen Communitys mobilisieren. Der Faktor Hardcore – wenn der Charakter beim Geistheiler landet, ist er für immer weg – bringt weitere Würze.

Dazu kommt, dass sich die Gemeinschaft eine Reihe von Regeln auferlegt und mit ihren Charakteren Rollenspiel betreibt. Und, dass es immer wieder große, persönliche Dramen aus dem Umfeld von OnlyFangs gibt – wie bei einer großen Daily Soap. All das in Kombination sorgte dafür, dass World of Warcraft dank OnlyFangs auf Twitch wieder extrem beliebt war.