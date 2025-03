Eine Hardcore-Gilde, die WoW auf Twitch wieder groß gemacht hat, ist am Ende – Trolle aus The War Within sind schuld

Die Streamer-Gilde OnlyFangs aus der Hardcore-Variante von WoW Classic gibt nach mehreren fatalen Wipes im Pechschwingenhort ihr Ende bekannt. Über Monate hinweg hatte sie fast im Alleingang dafür gesorgt, dass World of Warcraft auf Twitch wieder zu den beliebtesten Games gehörte.

Warum kam es zu den Wipes? Bereits seit dem Start des World-First-Rennens in der aktuellen Raid-Instanz von WoW: The War Within leiden die Server des MMORPGs unter regelmäßigen DDoS-Attacken, und das bis heute. Wer genau dahinter steckt, ist unklar. Irgendwelche „Trolle“ (via Wikipedia) haben offensichtlich Spaß daran, anderen den Spaß an WoW zu vermiesen.

Am vergangenen Wochenende kam es etwa erneut zu Angriffen, und damit auch zu hohen Latenzen und Verbindungsproblemen (via X), und das nicht nur in der modernen Version von WoW, sondern auch auf den Classic-Welten – inklusive Hardcore.

Betroffen war dabei auch die bekannte Streamer-Gilde OnlyFangs, die sich mit ihrem Schlachtzug gerade an den Bossen des Pechschwingenhorts versuchte. Für erfahrene Spieler sind die eigentlich gut schaffbar. Doch wenn es ständig Lags und Disconnects gibt, wird man schnell von einer sofort tödlichen Mechanik getroffen – und die DDoS-Attacken forderten bei der Hardcore-Gilde zahlreiche Opfer.

Was sind DDoS-Attacken eigentlich? Bei einem DDoS-Angriff wird ein Online-Service wie eine Website oder ein Spiel künstlich mit unzähligen Anfragen in kürzester Zeit überschüttet. Dadurch überlastet der Server beim Versuch, die Unmengen an Daten zu verarbeiten. Er wird erst langsamer, bricht schließlich komplett zusammen und es kommt zum Ausfall des entsprechenden Dienstes.

Wie schnell ganze Gilden in WoW Classic Hardcore das Zeitliche segnen können, zeigt dieses Video:

Trollen vergraulen Horde-Gilde aus Azeroth

Wie reagiert OnlyFangs darauf? Auf Discord erklärt der bekannte Streamer und YouTuber Sodapoppin (via Reddit), dass es durch die ständigen DDoS-Attacken aktuell unmöglich sei, auf den Hardcore-Servern von WoW Classic vernünftig zu spielen. Er habe Blizzard um eine Server-Zurücksetzung gebeten, um die verlorenen Charaktere zurückzubekommen. Er sei jedoch wenig optimistisch.

Weiterhin erklärt Sodapoppin, dass es bei OnlyFangs zwar noch Mitglieder geben würde, die spielen könnten, doch würde er sich nicht gut dabei fühlen, diese durch die obligatorischen, zeitraubenden Vorbereitungen (für World Buffs, Fläschchen und Co.) zu schicken, wenn es jederzeit tödliche Lags und Verbindungsabbrüche geben könne, die all die Arbeit torpedieren.

Stand jetzt gibt der Streamer daher bekannt, dass das OnlyFangs-Projekt am Ende ist und dass sich alle verbleibenden Mitglieder gern eine neue Gilde suchen können. Es sei ein schreckliches Ende, aber leider genau das Ende, mit dem sie nun leben müssen.

Wie reagiert die Community? Der zugehörige Reddit-Post kommt mittlerweile auf über 4.300 Upvotes und mehr als 800 Kommentare.

Sterzin zeigt sich frustriert auf Reddit: „Der Hardcore-Server befindet sich seit Beginn der DDoS-Attacken in einer Todesspirale, das war jetzt so ziemlich der letzte Strohhalm. Nun, das stinkt mir gewaltig …“

modern_Odysseus schreibt auf Reddit: „Jetzt kann derjenige, der für die DDoS-Angriffe verantwortlich ist, sie einfach wahllos durchführen, wenn ihm langweilig ist, und das völlig ungestraft. Der Abschaum hat bekommen, was er wollte. Jetzt wissen sie, dass sie die ganze Macht haben. Großartig.“

siderealsystem erklärt auf Reddit: „Solche Dinge sind der Grund dafür, warum ich mir in Hardcore niemals einen Charakter erstellen würde.“

Was muss ich zu OnlyFangs wissen? Zur Gilde von WoW Classic gehören oder gehörten diverse bekannte Streamer und YouTuber wie eben Sodapoppin, aber auch Tyler1, Mizkif, PirateSoftware, TimTheTatman oder Jaythebard, die natürlich ihre jeweiligen Communitys mobilisierten. Der Faktor Hardcore – wenn der Charakter beim Geistheiler landet, ist er für immer weg – brachte weitere Würze.

Dazu kommt, dass sich die Gemeinschaft eine Reihe von Regeln auferlegt und mit ihren Charakteren Rollenspiel betrieben hat. Und, dass es immer wieder große, persönliche Dramen aus dem Umfeld von OnlyFangs gab – wie bei einer großen Daily Soap. All das in Kombination sorgte dafür, dass World of Warcraft dank OnlyFangs auf Twitch wieder extrem beliebt war.