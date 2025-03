WoW: Beute bis Itemlevel 665 gibt’s diese Woche quasi geschenkt

Einen besonders starken Gegenstand könnt ihr diese Woche, die am 26.3. startet, in World of Warcraft ohne viel Aufwand verdienen. Wir verraten euch, wie das geht.

Für die beste Beute muss man in World of Warcraft schwierige Inhalte absolvieren – zumindest meistens. In der aktuellen Woche gibt es aber eine Ausnahme, denn eine relativ einfache Questreihe belohnt euch mit einem Item, das mindestens Itemlevel 649 aufweist, aber auch deutlich höher ausfallen kann. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist 4 relativ einfache Dungeons zu bewältigen.

Wo gibt es die Quest? In Dornogal am Tisch nahe dem Flugmeister könnt ihr in dieser Woche (26.03. bis 01.04) die Quest „Abgesandter des Krieges“ („Emissary of War“) annehmen. Als Belohnung für den Abschluss der Quest winkt eine besondere Kiste, die ein Stück Beute aus der heroischen Variante des Raids „Befreiung von Lorenhall“ enthalten kann.

Was muss man für die Quest erledigen? Die Quest erfordert den Abschluss von 4 mythischen Dungeons. Mythische Dungeons sind zwar etwas härter als die heroischen oder normalen Varianten, allerdings gibt es hier kein Zeitlimit und auch keine zusätzlichen Affixe. Ihr könnt euch also alle Zeit der Welt lassen und auch mit wenig Erfahrung oder schlechter Ausrüstung die Dungeons abschließen. Beute, die ihr aus Weltquests erhalten habt, dürfte mehr als ausreichend sein, um mythische Dungeons abschließen zu können.

Wer in dieser Woche ohnehin noch plant, den einen oder anderen „Mythisch+“-Abend einzulegen, kann das mit dem Erhalt der Kiste kombinieren. Denn auch Mythisch+ zählt für den Fortschritt der Quest, sodass ihr euch nach dem 4. Dungeon eine zusätzliche Belohnung abholen könnt.

Was für Items können in der Kiste sein? Die Kiste kann grundsätzlich sämtliche Beute enthalten, die von eurer Klasse verwendet werden kann und in der heroischen Variante der Befreiung von Lorenhall droppt. Das ist nicht nur der Standard-Loot der Bosse, sondern auch die besonders seltenen Items, wie etwa „Der Jastordiamant“ von Gallywix können in der Kiste enthalten sein.

Das Itemlevel der Belohnung beträgt also mindestens 649, kann aber auch bis 665 reichen – je nachdem, wie viel Glück ihr habt. Wer nur ein niedriges Item erhält, braucht sich aber nicht sorgen, denn alle Items können nachträglich auf Stufe 665 aufgewertet werden.

Die neue Ausrüstung dürften viele von euch auch gut gebrauchen können, denn heute haben mehrere Klassen ein paar dicke Nerfs kassiert, weil sie vorher einfach viel zu stark ware.