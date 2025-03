Große Änderungen stehen in World of Warcraft an. Es gibt viele Abschwächungen – aber auch viel mehr Verbesserungen für andere Klassen.

Nachdem das Rennen um den World First Kill von Chromkönig Gallywix nun einige Tage zurückliegt, kommt es in World of Warcraft – wie jedes Mal – zu Änderungen: Buffs und Nerfs stehen an. Denn einige Klassen haben im Rennen zu starke Performance gezeigt, während andere Klassen deutlich zu schwach waren. Daher gibt es nun Änderungen, um alle Spezialisierungen anzugleichen und ein faireres Umfeld zu erschaffen.

Schon vor einigen Tagen wurde spekuliert, dass es einigen Spezialisierungen an den Kragen gehen würde. Vor allem Mönche (Windläufer und Nebelwirker) sowie Feuer-Magier standen auf der Abschussliste – und genau so kommt es jetzt auch. Diese und weitere Spezialisierungen werden spürbar abgeschwächt. Aber es gibt auch Buffs.

Die wichtigsten Änderungen in Kürze: Falls ihr euch nicht für die zahlreichen Einzelheiten interessiert, sind hier die wichtigsten Anpassungen im schnellen Überblick.

Die folgenden Spezialisierungen verursachen mehr Schaden:

Frost-Todesritter

Gleichgewicht-Druide

Wächter-Druide

Verheerung-Rufer

Verstärkung-Rufer

Bewahrung-Rufer

Überleben-Jäger

Treffsicherheit-Jäger

Arkan-Magier

Frost-Magier

Braumeister-Mönch

Heilig-Paladin

Vergelter-Paladin

Heilig-Priester

Meucheln-Schurke

Elementar-Schamane

Dämonologie-Hexenmeister

Die folgenden Spezialisierungen verursachen weniger Schaden:

Feuer-Magier

Windläufer-Mönch

Schatten-Priester

Schutz-Krieger

Die folgenden Spezialisierungen heilen besser:

Bewahrung-Rufer

Heilig-Paladin

Heilig-Priester

Die folgenden Spezialisierungen heilen schlechter:

Disziplin-Priester

Was will Blizzard damit bezwecken? Die Änderungen sollen ganz klar das ausbügeln, was beim „Race to World First“ schief gelaufen ist. Hier waren einige Klassen deutlich stärker als andere. Das waren oft nur wenige Prozentpunkte, aber die führten in der Konsequenz doch dazu, dass häufig „Class Stacking“ betrieben wurde – also dass bestimmte Klassen besonders häufig vertreten waren.

Solche Entwicklungen bei Profis haben dann oft einen Effekt auf die ganze Community, die nach und nach die Verhaltensweisen übernimmt und dann diese Klassen ebenfalls bevorzugt. Um diesem Verhalten vorzubeugen, nimmt Blizzard größere Anpassungen vor.

Wann gehen die Änderungen live? Die Klassen-Anpassungen gehen, wie üblich, am Mittwoch live, also mit den Wartungsarbeiten vom 26. März 2025. Ihr habt also noch zwei Tage Zeit, um euch mit den zu starken Spezialisierungen auszutoben – oder euch schonmal eine neue Lieblings-Klasse zu suchen, mit der ihr ab Mittwoch in die Schlacht zieht. Wem Nerfs und Buffs egal sein dürften, sind die Solo-Spieler – denn die sehen WoW oft als Therapie an.

Solltet ihr euch für die vollständigen Patch Notes mit allen Klassen-Änderungen interessieren, findet ihr diese auf Seite 2.