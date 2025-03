WoW-Spielerin erzählt, warum sie nur solo zockt: „Es ist wie Therapie für mich“

Kann man in einem MMORPG wie World of Warcraft auch alleine Spaß haben? Viele schwören darauf – und erleben WoW als Single-Player-Spiel.

World of Warcraft ist ein MMORPG. Das bedeutet, dass es jede Menge anderer Spielerinnen und Spieler gibt und soziale Interaktion zum Alltag gehört – oder etwa nicht? Viele finden ihre Freude in WoW auch darin, einfach solo zu spielen und die Welt ganz auf sich wirken zu lassen. Eine YouTuberin erzählt, wie das ihre Wahrnehmung von Azeroth geprägt und ihr ein ganz neues Spielerlebnis beschert hat.

Um wen geht es? Die Streamerin und YouTuberin Angelikatosch veröffentlichte vor einigen Tagen ein Video zu WoW, das relativ viele Aufrufe erhielt. Darin berichtet sie von ihren Erlebnissen in World of Warcraft Classic und wie sie Gefallen am Hardcore-Spielmodus gefunden hat.

Wie die meisten hat sie WoW früher mit anderen Leuten gespielt. Doch im Laufe der Zeit hat sich ihre Gilde auseinandergelebt, Freunde und Bekannte loggten immer seltener ein. Durch den Umstieg von Chat-Programmen auf andere Varianten, etwa von Skype auf Discord, blieb man in vielen Fällen nicht länger in Kontakt und viele hatten als Erwachsene schlicht weniger Zeit.

So dürfte es vielen ergangen sein, die WoW über Jahre gespielt haben. Aus einem großen, lebendigen Freundeskreis im Spiel wurden zunehmen weniger. Und nochmal „neuen Anschluss“ zu finden, das ist gar nicht so einfach, kostet Zeit und Energie und ist zugleich für introvertierte Personen auch im Online-Raum nicht einfach.

Wie kann man trotzdem Spaß haben? Angelikatosch erzählt, dass sie ihre Freude an Hardcore-WoW gefunden habe – schon lange, bevor es die offiziellen Hardcore-Realms gab. Wie viele andere Spielerinnen und Spieler auch, hat sie sich durch spezielle Addons Hardcore-Regeln auferlegt: Kein Handel, kein Auktionshaus, keine Gruppen. Alles musste selbst erledigt werden.

Sogar Blizzard hat das erkannt und erklärt, wie man WoW am besten komplett solo erlebt.

Diese Spielweise hat ihr die Freude an WoW zurückgebracht und sie die Spielwelt sogar noch viel mehr schätzen lassen. Denn durch die Hardcore-Bedrohung und den Umstand, dass ihr ganz egal ist, was andere im Spiel erreichen, entsteht ein interessantes Umfeld. Es gibt keinen Wettstreit mit anderen Spielern und die Geschwindigkeit der Reise wird nur durch einen selbst bestimmt. Abschließend sagt sie zu dieser Erfahrung:

Es ist nichts falsch daran, Zeit mit sich allein zu verbringen und zu lernen, Dinge für sich selbst und alleine zu genießen. Ich glaube, wenn du lernst, Dinge alleine zu genießen, dann wird dir das auf lange Sicht auch dabei helfen, bedeutsamere Beziehungen zu erschaffen – im Spiel und in der echten Welt. Denn wenn du schon keinen Spaß daran hast, Zeit mit dir zu verbringen – warum sollten andere es dann haben?

Spielen viele Leute WoW solo? Ja, World of Warcraft ist für viele Spielerinnen und Spieler ein nahezu reines Solo-Spiel. Das liegt daran, dass man sowohl in Classic (etwa in Hardcore) oder auch in The War Within sehr viel sehr erfolgreich auch alleine erledigen kann. Der allergrößte Teil des Contents kann alleine bewältigt werden und am Ende kommt es auch darauf an, woran man Freude findet. Egal, ob es Erfolge in Retail oder das Leveln eines Berufes in Classic ist – die selbstgesetzten Ziele alleine zu erreichen, kann eine sehr erfüllende Erfahrung sein.

Wie erlebt ihr World of Warcraft? Gehört ihr ebenfalls zu den Leuten, die ausschließlich solo unterwegs sind? Oder könntet ihr euch ein Spiel wie World of Warcraft ohne soziale Interaktionen, Freunde und Gilden gar nicht richtig vorstellen? Bei unserer Umfrage fanden wir heraus, dass 75 % am liebsten solo spielen.