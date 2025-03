Nach dem „World First“ in WoW haben 2 Klassen Angst vor großen Nerfs

Zwei Klassen könnte es in World of Warcraft bald an den Kragen gehen. Denn sie waren im aktuellen Raid viel zu stark.

In World of Warcraft ist das Rennen um den World First Kill von Chromkönig Gallywix vor einigen Tagen beendet worden. Nach Team Liquid konnten inzwischen auch Echo und Method den Endboss bezwingen. Doch nach der guten Stimmung kommt nun das Zittern einiger Klassen. Denn die Profis haben manche Spezialisierungen verstärkt genutzt – und das ist ein klares Indiz dafür, dass hier bald starke Nerfs anstehen könnten. Vor allem Mönche und Magier zittern nun.

Welche Klassen sind betroffen? Schaut man sich die Kills der großen Profi-Gilden an, fällt auf, dass manche Spezialisierungen besonders häufig vertreten sind. Bei den Heilern sind das die Nebelwirker-Mönche, während bei den DPS-Charakteren vor allem Windläufer-Mönche und Feuer-Magier extrem präsent waren. Das ist auch der Community aufgefallen, die sich bereits jetzt in Memes darüber lustig macht, dass diese Spezialisierungen sicher mit einem der nächsten Wartungs-Termine recht dicke Nerfs bekommen werden.

Was deutet auf die Stärke hin? Dass diese Klassen die meisten anderen abgehängt haben, ließ sich vor allem daran erkennen, dass die Profi-Gilden von den entsprechenden Spezialisierungen besonders viele eingepackt haben. Team Liquid, die Gewinner des „World First Race“, hatten 2 Nebelwirker-Mönche als Heiler, 3 Windläufer-Mönche als Nahkämpfer und sogar 4 Feuer-Magier als Fernkämpfer. Fast die Hälfte des Raids bestand also aus nur 3 Spezialisierungen – und das, obwohl es 36 davon in World of Warcraft gibt.

Bei Echo und Method, die inzwischen ebenfalls Gallywix bezwungen haben, sah das am Ende ganz ähnlich aus (via raider.io).

Kommen da jetzt Nerfs? In der Vergangenheit hat Blizzard nach dem Ende des „World First“-Wettrennens recht schnell Nerfs gebracht, das könnte auch dieses Mal wieder der Fall sein. Aber schon in der jüngeren Vergangenheit neigte Blizzard eher dazu, den anderen Klassen eine kleine Stärkung zu verleihen, anstatt die besten Klassen abzuschwächen. Lediglich bei ganz massiven Ausreißern kommt es dann doch zu Anpassungen nach unten.

Die Community amüsiert sich jedoch köstlich über die aktuelle Situation und die Memes. Und vor allem Windläufer-Mönche bangen nun ein wenig, denn vor einer Weile sah es förmlich so aus, als würden Mönche aussterben – wenn sie jetzt ein harter Nerf trifft, könnte das bald wieder der Fall sein.