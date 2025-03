Eines der am besten bewerteten MMORPGs auf Steam will für Einsteiger leichter werden, kündigt umfassende Verbesserungen an

Auf Steam kündigt das MMORPG Realm of the Mad God Exalt umfassende Verbesserungen an. Der Fokus liegt dabei auch auf Einsteigern, obwohl das Spiel bislang nur etwas für Hardcore-Fans war.

Was ist das für ein MMORPG? Realm of the Mad God Exalt ist ein MMORPG für Hardcore-Fans, das aus der 2D-Sicht gespielt wird. In einem Bullethell-artigen Szenario steuert man seinen Charakter durch die Open World und Dungeons und kämpft dabei gegen viele Feinde, deren Attacken man ausweichen muss.

Weicht man jedoch nicht gut genug aus und stirbt, ist der Charakter verloren, und man beginnt von vorne. Das MMORPG richtet sich also klar an Hardcore-Spieler, die den Reiz des permanenten Charakterverlusts spannend finden.

Das Spiel gehört zu den am besten bewerteten MMORPGs auf Steam und steht bei 83 % positiver Bewertungen bei über 43.000 abgegebenen Stimmen.

In einer neuen Ankündigung haben die Entwickler aber nun einen Richtungswechsel bekannt gegeben. Von nun an soll das MMORPG auch wieder Einsteiger einladen.

Hier könnt ihr das verrückte Gameplay des MMORPGs sehen:

Anfänger sind willkommen

Was ändert sich für Anfänger? In einem großen Update-Post auf realmofthemadgod.com haben die Entwickler über viele Neuerungen und Verbesserungen berichtet. Dabei gilt auch ein Absatz den Verbesserungen für neue Spieler. Während das MMORPG eigentlich auf Hardcore setzt, soll es für die Neuen erstmal einfacher werden.

Das System, mit dem die unterschiedlichen Charakterklassen freigeschaltet werden, wird geändert. Statt wie bisher alle Klassen meistern zu müssen, basiert das neue System nun auf Ruhm, den man mit einer beliebigen Klasse farmen kann. So können neue Spieler in Zukunft unliebsame Klassen ganz auslassen.

Die Entwickler selbst begründen dies damit, dass die Lernkurve derzeit zu steil ist und Anfänger Schwierigkeiten haben, das Spiel zu verstehen.

Außerdem soll das Account-Level-System dafür sorgen, dass Spieler durch eine sichtbare Fortschrittsanzeige ihren Account leveln und so Vorteile und bessere Startausrüstung freischalten können.

Was ändert sich für die bestehenden Spieler? Auch für die Spieler, die das MMORPG bereits kennen, ändert sich einiges. Die wichtige Neuerung dürfte eine Änderung an der Rarität der Gegenstände sein. Alle Ausrüstungsteile haben jetzt die Chance, mit bis zu vier Verzauberungsslots zu droppen, was den Grind nach besserer Ausrüstung länger gestalten kann.

Bisher farmten Spieler einfach nur das gewünschte Item und verließen den Dungeon. Mit dem neuen System setzen die Entwickler jedoch einen zusätzlichen Anreiz, weiterzugrinden, um ein Item mit passenden Stats zu erhalten.

Zusätzlich gibt es eine neue Insel mit einem Weltenboss, Tempeln und freischaltbaren Inhalten sowie den neuen Endgame-Dungeon „Eternity Summit“, der auch einen neuen Gottgegner präsentiert.

Auch mit den Verbesserungen für neue Spieler wird Realm of the Mad God Exalt im Kern ein Hardcore-MMORPG bleiben, das Fehler hart bestraft.