Das MMORPG, das aussieht wie LoL, bringt endlich das versprochene Mega-Update und die Entwickler brauchen 62 Seiten, um euch zu erklären, was alles neu ist

Schaut euch hier den Trailer zu Garden of Words an.

The Garden of Words: Trailer zum Anime-Film im regnerischen Park

Corepunk ist laut Aussage der Entwickler ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt mit „Fog of War“. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick, als wenn man die bun...

Die Entwickler haben für nach diesem Update bereits eine ähnlich große Erweiterung angekündigt, die sie selbst als „zweite Hälfte“ ihres Entwicklungsprozesses beschreiben. Spieler des MMORPGs dürfen also gespannt abwarten, was noch hinzugefügt werden soll. Obwohl das Spiel noch neu ist, macht sich MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz bereits Sorgen um dessen Zukunft: Welche MMOs sterben 2025? Um 5 Spiele mache ich mir Sorgen

Eigentlich sollte das Update bereits im Februar erscheinen, die Entwickler haben ihre eigene Deadline jedoch nicht eingehalten. In der Woche vom 24. März soll es endlich so weit sein.

Um welches MMORPG geht es? Corepunkt ist ein MMORPG, das sich optisch stark an League of Legends orientiert. HUD, Perspektive und Artstyle erinnern stark an League of Legends, obwohl es sich um ein MMORPG handelt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to