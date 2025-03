WoW-Spieler wollen kostenlose Spielzeit wegen Lags – Aber das wäre genau die falsche Lösung

Viele Fans von World of Warcraft sind gerade gefrustet. Es laggt und gibt Verbindungsabbrüche. Man fordert kostenlose Spielzeit – aber das ist eher unwahrscheinlich.

Wenn man gerade auf die US-Realms von World of Warcraft schaut, dann herrscht da seit einer Weile viel Frust. Denn große Lags und immer wieder Verbindungsabbrüche sind da gegenwärtig die Regel. Die Probleme sind sogar so schlimm, dass es die Gilde „OnlyFangs“ aus WoW Hardcore bereits zur Aufgabe gezwungen hat – das Projekt wurde für beendet erklärt.

Wegen der Ausfälle wollen viele nun eine Entschädigung haben und sprechen davon, dass das „alte Blizzard“ bei Server-Ausfällen immer kostenlose Spielzeit spendiert hat.

Welche Server sind betroffen? Vornehmlich geht es bei den Angriffen um die US-Realms. Aufgrund der Struktur betrifft es bei einem Angriff dann gleich die Server aller WoW-Versionen – also sowohl The War Within als auch Classic und Season of Discovery. Seit Tagen ächzen die Spielerinnen und Spieler hier über Lags und Verbindungsabbrüche, die besonders auf den Hardcore-Realms tödliche Folgen haben können – nämlich den permanenten Verlust eines Charakters.

Was fordert die Community? Im Subreddit von WoW machen mehrere Beiträge die Runde, dass man sich von Blizzard eine Entschädigung wünscht. Besonders eine Auflistung von Spielzeit aus dem Jahr 2005 – also den Anfängen von World of Warcraft – soll zeigen, wie oft WoW einfach mal einen oder zwei Tage kostenlose Entschädigung an alle verteilt hat, wenn die Serverwartungen mal wieder nicht so rund liefen:

Das Sprichwort „Never play on patch day“ kommt aus dieser Zeit, denn damals war das Spiel häufig den ganzen Tag nur eingeschränkt oder gar nicht spielbar.

Die Forderung: Blizzard soll auch jetzt wieder kostenlose Spielzeit verteilen.

Warum macht Blizzard das jetzt nicht? Das dürfte mehrere Gründe haben. Zum einen ist Blizzard seit einigen Jahren schon deutlich knausriger, wenn es um kostenlose Spielzeit oder „Entschädigungen“ geht. Zum anderen ist das hier aber auch ein ganz anderer Vorfall.

Früher war Blizzard für die langen Ausfälle selbst verantwortlich – da dauerten die Wartungsarbeiten länger, ein Patch war beim Aufspielen fehlerhaft oder ähnliches. Solche Vorkommnisse sind deutlich seltener geworden.

Der aktuelle Vorfall kommt eindeutig von außen und Blizzard kann nur wenig dagegen tun. DDoS-Attacken sind (vergleichsweise) leicht durchzuführen und nur schwer zu blockieren, selbst Tech-Riesen wie Microsoft gehen gelegentlich für mehrere Stunden in die Knie.

Zugleich würde es auch ein sonderbares Signal senden, wenn Blizzard die Vorfälle nun mit kostenloser Spielzeit vergütet. Denn dann gäbe es quasi eine „Belohnung“ für die DDoS-Angriffe, und das könnte in Zukunft nur ein weiterer Anreiz sein, um doch noch mehr freie Spieltage für alle Spielerinnen und Spieler zu „erzwingen“.