Nach vielen Jahren lässt Blizzard euch mit Gold kaufen, was sonst Echtgeld gekostet hat

Blizzard verzichtet freiwillig auf Geld. Einen Dienst in World of Warcraft, der bisher Euro gekostet hat, gibt es schon bald für Gold.

Viele Jahre lang wurde in World of Warcraft kritisiert, dass manche grundlegende Features zur Anpassung nur für Echtgeld im Shop verfügbar sind. Eines dieser Features ist die Umbenennung von Gilden, um sie mit einem neuen Namen zu versehen. Das gehört bald der Vergangenheit an, denn Gilden können künftig ohne Echtgeld-Kosten einen neuen Namen erhalten.

Wie hoch sind die Kosten? Das Umbenennen einer Gilde kostet künftig 200.000 Goldstücke und wird wohl einmal pro Jahr möglich sein. Die Änderung könnt ihr bei allen Gildenmeistern im Spiel vornehmen, die sich in jeder größeren Hauptstadt finden lassen. Wachen können euch überall den Weg weisen.

Zwar war es indirekt bereits jetzt möglich, eine Gilde nur mit Gold umzubennen, indem man WoW-Marken kaufte und diese dann gegen Battle.net-Guthaben eintauschte, doch der neue Weg ist deutlich günstiger und einfacher.

Gilden-Änderung verrät womöglich Datum für Patch 11.1.5

Wann kommt die Änderung? Die Änderung findet am 22. April 2025 statt – bei uns in Europa am 23. April. Daher vermuten nun viele, dass dies zugleich der Release-Termin für Patch 11.1.5 sein könnte, da die Änderung an der Gilden-Umbenennung zuerst auf dem PTR von Patch 11.1.5 gefunden wurde.

Offiziell ist das Release-Datum für Patch 11.1.5 noch nicht bestätigt, aber vielleicht sollten sich bis dahin alle Interessierten schonmal mit den Verstörenden Visionen sowie dem besten und schlimmsten Feature aus Battle for Azeroth vertraut machen.

Warum macht Blizzard das? Genaue Gründe dafür wurden nicht genannt. Eine Theorie ist, dass der Dienst schlicht nicht häufig gekauft wurde und demnach auch leichter im Spiel angeboten werden kann.

Einige Fans haben aber auch die Theorie, dass Blizzard damit auf einen Vorwurf in der Vergangenheit eingeht. Denn wenn eine Gilde von einem Game Master umbenannt wurde (zum Beispiel, weil die Gilde anstößige Worte oder Beleidigungen enthielt), dann erhielt die Gilde daraufhin einen automatisierten Namen wie „Gilde von [Charaktername]“. Wenn man das nachträglich wieder korrigieren wollte, musste man Echtgeld auf den Tisch legen oder aber die Gilde auflösen und neu gründen. Durch eine Gold-Umbenennung wäre eine solche Korrektur nun deutlich einfacher.

Unter dem Strich ist das auf jeden Fall eine gute Änderung, die mehr Dienste im Spiel zur Verfügung stellt, ohne in erster Linie mit Echtgeld-Preisen in Verbindung zu stehen. Falls ihr also in naher Zukunft zu dem Schluss kommt, dass Gildennamen wie „XxShadowkillersxX“ oder „helden des lichds“ nicht mehr ganz eurer geistigen Reife entsprechen, könnt ihr das also leichter ändern.

