WoW: Patch 11.1.5 – Alle Infos zum Nachtsturz, Verstörenden Visionen und Durchtriebene Duos

Das nächste Update von World of Warcraft ist bekannt. Wir verraten, was alles in Patch 11.1.5 steckt – und wann es vermutlich los geht.

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Patch 11.1 Lorenhalt für World of Warcraft veröffentlicht. Doch die Entwickler geben ein starkes Tempo vor. Direkt nach der Veröffentlichung wurde bereits das nächste Update enthüllt, der Patch 11.1.5. Dieser kommt mit drei großen Features, die so ziemlich jeden Typ von Spieler und Spielerin ansprechen dürften.

Das Wichtigste in Kürze:

Es gibt eine neue Fraktion mit 10 Ruhmstufen, neue Events in Heilsturz und Azj-Kahet.

Durchtriebene Duos ist ein neues, 6-wöchiges Event, bei dem ihr alte Bosse bekämpft – mehrere gleichzeitig.

Verstörende Visionen aus Battle for Azeroth kehren zurück, mit neuen Belohnungen und Herausforderungen.

Neue Raids oder Dungeons gibt es nicht, der Patch gehört noch zu Saison 2.

Patch 11.1.5 hat noch kein Release-Datum, aber der Mai 2025 ist wahrscheinlich.

Die neuen Features von Patch 11.1.5

Insgesamt gibt es 3 große, neue Kern-Features von Patch 11.1.5.

Nachtsturz – Neue Ruhm-Fraktion mit Aktivitäten

Die Story der Arathi von Heilsturz wird fortgesetzt. Nachdem Königin Ansurek gestürzt wurde, herrscht bei den Nerubern Chaos. Die Sureki, die Loyalisten der gestürzten Königin, setzen ihre Angriffe gegen die Arathi fort. Die neue Fraktion „Strahlen der Flamme“ stellt sich dem Nachtsturz entgegen. Ihr steigt mehrere Ränge auf und sammelt dabei Ruhm, was neue Belohnungen in Form von Transmog, Mount-Anpassungen und Buffs in Heilsturz in Azj-Kahet freischaltet.

Das geht einher mit neuen Quests und mehreren Szenarien, in denen die Charaktere in mehrere Einsatztrupps aufgeteilt werden.

Durchtriebene Duos – Bosskämpfe mit einem Haken

Irgendwann nach dem Release des Patches startet für 6 Wochen das Event „Durchtriebene Duos“. Bei diesem Event meldet ihr euch als Gruppe an und müsst in einer Arena gegen Bosse in ihrer „animatronischen“ Version kämpfen.

Der besondere Clou: Ihr müsst mehrere Bosse zeitgleich bekämpfen, sodass deren Mechaniken sich überschneiden und für jede Menge Chaos sorgen dürften. Anfänglich stehen nur 4 Bosse zur Verfügung, doch mit jeder Woche werden neue Bosse freigeschaltet.

Auch wenn das Event „Durchtriebene Duos“ heißt, könnt ihr mehr als nur zwei Bosse gleichzeitig bekämpfen – aber ob ihr diesem Chaos dann standhalten könnt, müsst ihr wohl erst beweisen.

Als Belohnungen winken hier kosmetische Gegenstände wie Transmogs und Spielzeuge – und natürlich das Recht, mit dem eigenen High-Score anzugeben und sich für den allergeilsten Champion von Azeroth zu halten.

Die Masken für die Visionen kehren auch zurück.

Verstörende Visionen – Aber noch härter

Die Verstörenden Visionen waren ein Kern-Feature vom letzten Patch aus Battle for Azeroth – und sie kehren zurück. Ihr könnt euch einmal mehr in die verdrehte, albtraumhafte Welt von N’Zoths Sturmwind und Orgrimmar wagen. Wie zuvor müsst ihr versuchen, dabei schnell genug zu sein, damit ihr nicht dem Wahnsinn anheimfallt.

Ihr könnt dabei nicht nur die alten Belohnungen erspielen, sondern auch jede Menge neue – darunter auch aktuelle Ausrüstung auf „heroischem“ Raid-Niveau – zumindest dann, wenn ihr die entsprechenden Schwierigkeiten meistert.

Wie früher wird es auch wieder Masken geben, mit denen ihr zusätzliche Affixe aktivieren könnt, wie etwa eine reduzierte geistige Gesundheit. Die alten Masken stehen zur Verfügung, aber es soll auch drei neue geben, die man erst im Laufe der Visionen freischaltet.

Neue Belohnungen gibt es natürlich auch, in Form von Reittieren, Spielzeugen, Waffenverzauberungen und Transmogs.

Wann erscheint Patch 11.1.5? Ein konkretes Release-Datum für Patch 11.1.5 gibt es noch nicht. Die Schätzungen gehen aber von einem Release Anfang Mai 2025 aus. Sobald es konkrete und verlässliche Informationen zum Release-Zeitpunkt gibt, werden wir das in diesem Artikel nachtragen.

Freut ihr euch bereits auf die neuen und alten Features, die mit Patch 11.1.5 kommen? Oder läuft euch jetzt schon ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ihr daran denkt, noch einmal die Verstörenden Visionen zu besuchen? Was noch so alles im Jahr 2025 erscheint, verrät die Roadmap.