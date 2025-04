WoW Patch 11.1.5 zieht sich bis Juli, Spieler kritisieren gestaffelte Veröffentlichung

Ein Teil des kommenden Patches von World of Warcraft erscheint am 22. April 2025. Der Rest? An zwei anderen Terminen. Insgesamt sollen sich die Inhalte bis Juli ziehen.

Wie sieht der genaue Plan aus? Ganz kurz und knapp sieht der Fahrplan für WoW-Patch 11.1.5 wie folgt aus:

23. April: Nachtsturz-Szenario, Abklingzeitmanager und die Winde des mysteriösen Glücks

Zur Veröffentlichung des Updates erwarten euch also nur drei der fünf Highlight-Features von Patch 11.1.5 auf den WoW-Servern.

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Viele Spieler finden es gar nicht gut, dass die Inhalte von Patch 11.1.5 derart gestaffelt auf den Liveservern landen. Zudem vermisst der eine oder andere ein für das Update angekündigtes Feature.

Xclbr1 klagt auf Reddit: „Verdammt, nur 1/3 des Inhalts kommt tatsächlich am Patch-Tag? Ich habe mich auf Durchtriebene Duos gefreut, muss aber bis Juni warten. :(“

Lvl96Charizard ergänzt auf Reddit: „Einen X.X.5-Patch zeitlich zu staffeln, finde ich absolut verrückt.“

spachi1281 schreibt auf Reddit: „Und bis jetzt keine Erwähnung der Puzzling Cartel Chips (auch bekannt als Dinars für Lorenhall).“ – Mehr dazu erfahrt ihr hier: Mit WoW Patch 11.1.5 könnt ihr euch euren epischen Wunsch-Loot einfach aussuchen.

AedionMorris kritisiert auf Reddit ebenfalls: „Warum wird alles, was in dem Patch enthalten ist, nach dem Tropfprinzip verteilt und verzögert? Zum Beispiel 6 Wochen nach dem Launch, um die heimtückischen Duos zu bekommen, 4 Wochen, um die schrecklichen Visionen zu bekommen, die das Aushängeschild des Patches sind. Das fühlt sich sehr seltsam an.“

Einen neuen Trailer gibt’s für WoW-Patch 11.1.5 bislang noch nicht. Aber der Trailer zu 11.1 ist ja auch schick:

WoW-Patch 11.1.5: Inhalte vom 23. April 2025

Was ist das Nachtsturz-Szenario? Ihr werdet in diesem öffentlichen Szenario an der Seite der neuen Fraktion „Strahlen der Flamme“ kämpfen, um die Arathi vor den Sureki-Streitkräften zu verteidigen. Über Quests und Aktivitäten erlangt ihr Ruhm, steigt Ränge auf und verdient euch Belohnungen wie neue Rüstungssets, ein Wappenrock, der sich optisch verändert, oder eine Farbvariante des Luftschiffs.

Was sind die Winde des mysteriösen Glücks? Vom 23. April 2025 bis zum 21. Mai 2025 könnt ihr euch die Vorteile der Winde des mysteriösen Glücks sichern und so für eure Charaktere der Stufen 10 bis 79 einen Erfahrungsbonus von 20 % sowie einen Ruhmbonus erhalten (200 % bei den großen Fraktionen in Zonen von Dragonflight, 100 % bei ausgewählten Fraktionen in Zonen von The War Within).

Der Release-Fahrplan für WoW-Patch 11.1.5.

Folgende Fraktionen von Dragonflight sind enthalten:

Drachenschuppenexpedition

Zentauren der Maruuk

Tuskarr von Iskaara

Valdrakkenabkommen

Niffen von Loamm

Traumwächter

Sabellian

Furorion

Kobaltkonvent

Folgende Fraktionen von The War Within sind enthalten:

Rat von Dornogal

Arathi von Heilsturz

Der Konvent der Tiefen

Der General

Der Wesir

Die Weberin

Das Event gewährt Charakteren unter Stufe 80 in den Zonen von Dragonflight oder The War Within zudem die Chance, beim Looten oder über Quests geheimnisvolle Ranzen zu erhalten. Die enthalten teils nützliche Items, teils witzige Gimmicks, teils Ausrüstung. Darunter sind auch kriegsmeutengebundene Tränke, die euch 2 Stunden lang 10 % zusätzliche Erfahrung gewähren.

Die Sureki-Streitkräfte greifen an!

Was ist der Abklingzeitmanager? Ihr könnt mit Patch 11.1.5 einen neuen Abklingzeitmanager für eure Benutzeroberfläche aktivieren, indem ihr das Spielmenü öffnet (Escape), auf „Optionen“ klickt und anschließend „Erweiterte Optionen“ auswählt.

Wenn ihr den Abklingzeitmanager aktiviert, werden wichtige Abklingzeiten und Stärkungseffekte in getrennten, anpassbaren HUD-Elementen für die ausgewählte Spezialisierung angezeigt. Anpassen könnt ihr die Anzeige über die erweiterten Optionen vom HUD-Bearbeitungsmodus.

WoW-Patch 11.1.5: Inhalte vom 21. Mai 2025

Was sind die Verstörenden Visionen? Mit dem nächsten Patch werden die Verstörenden Visionen aus Patch 8.3 ihr Comeback feiern. Die führen euch in die von N’Zoths Hirn erträumten, albtraumhaften Versionen der Fraktionshauptstädte Orgrimmar und Sturmwind. Euer Job: Verhindert, dass diese Visionen Realität werden!

Dafür müsst ihr Alleria respektive Thrall finden und erledigen. Bei jedem Run lassen sich aber auch noch mehrere optionale Aufgaben sowie Hardmodes meistern. Wer seinerzeit die knackigste Version der Verstörenden Visionen meistern wollte, konnte insgesamt fünf Masken und damit genauso viele Affixe aktivieren, die sich spürbar auf den Schwierigkeitsgrad der Herausforderung ausgewirkt haben.

Die Verstörenden Visionen führen euch nach Sturmwind und Orgrimmar.

Diese fünf Masken soll es auch dieses Mal wieder geben. Zusätzlich sollt ihr euch aber auch noch drei weitere Masken freischalten können, wodurch sich in der neuen Variante der Visionen insgesamt acht Affixe aktivieren lassen.

Wer alle acht Masken in Sturmwind sowie Orgrimmar aktiviert und den dadurch entstehenden Wahnsinn in der jeweilige Verstörende Vision erfolgreich abschließt, kann sich ein besonderes Schattenwurm-Mount verdienen. Angehen könnt ihr den Inhalt allein, mit Verbündeten oder an der Seite des Konstrukts von Soridormi, der als Tank, DD oder Heiler fungieren kann.

WoW-Patch 11.1.5: Inhalte vom 4. Juni 2025

Was sind die Durchtriebenen Duos? Das ist ein neues, sechs Wochen langes Ereignis, bei dem ihr euch den „animatronischen“ Versionen vergangener Bosse stellt, Verstärkungen erhaltet und immer höhere Punktzahlen erzielt. Dabei kämpfen ihr und eure Gruppe gegen zwei (oder mehr) Bosse auf einmal.

Durchtriebene Duos wird über drei Stützpunkte verfügen: Einer in Sturmwind, einer in Orgrimmar und einer in Dornogal. Vinnie Naschkatze ist zwar der Boss, aber ihr müsst mit Xyggie Marou reden, wenn ihr einen Kampf in der Durchtriebenen Kuppel wagen wollt. Besucht den Verkäufer Wodin, der Verstärkungen und Gegenstände anbietet, die euch im Kampf helfen sollen.

Die Freischaltung der Boss-Gaudi erfolgt über mehrere Wochen hinweg. Am 4. Juni stehen euch vier Bosse zur Verfügung. In jeder darauffolgenden Woche stoßen mehr Bosse dazu, bis es insgesamt zehn Fieslinge sind, die volles Pfund aufs Maul wollen.

Belohnt werden eure Leistungen mit kosmetischen Gegenständen, Spielzeugen und einigen Dungeon-Gegenständen. Zudem schließt ihr Erfolge ab, über die sich zusätzliche Spieleffekte bei den Durchtriebenen Duos aktivieren lassen sollen – was immer das im Detail auch heißt. Übrigens haben wir auch eine Übersichtsseite zum Update: WoW Patch 11.1.5 – Alle Infos zum Nachtsturz, Verstörenden Visionen und Durchtriebene Duos