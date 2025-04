Mit Patch 11.1.5 kommt für WoW ein neues Mount, das euch in den Wahnsinn treiben soll

Irgendwann in den kommenden Wochen landet Patch 11.1.5 auf den Liveservern von World of Warcraft. Mit dabei: ein Schattenwurm-Mount, für das ihr eine besonders knackige Herausforderung meistern müsst.

Was ist das für ein Mount? Der Schattenwurm mit dem offiziellen Namen „Ny’alothan Shadow Worm“ kommt mit WoW-Patch 11.1.5 nach Azeroth und gehört zu den neuen Belohnungen, die ihr euch über die zurückgekehrte Version eines Inhalts aus der Erweiterung Battle for Azeroth verdienen könnt.

Konkret werden die Verstörenden Visionen aus Patch 8.3 mit dem nächsten Content-Patch hier Comeback feiern. Die führen euch in die von N’Zoths Hirn erträumten, albtraumhaften Versionen der Fraktionshauptstädte Orgrimmar und Sturmwind.

Euer Job: Verhindert, dass diese Visionen Realität werden! Dafür müsst ihr Alleria respektive Thrall finden und erledigen. Bei jedem Run lassen sich aber auch noch mehrere optionale Aufgaben sowie Hardmodes meistern. Über die Verstörenden Visionen konnte man seinerzeit den legendären Umhang Ashjra’kamas aufwerten, wodurch sich der Widerstand gegen N’Zoths Verderbnis erhöht hat.

Aus Hardmode wird Super-Hardmode

Was ändert sich mit der neuen Version? Wer seinerzeit die knackigste Version der Verstörenden Visionen meistern wollte, konnte insgesamt fünf Masken und damit genauso viele Affixe aktivieren, die sich spürbar auf den Schwierigkeitsgrad der Herausforderung ausgewirkt haben – zumindest bis zu den Nerfs.

Diese fünf Masken soll es auch dieses Mal wieder geben. Zusätzlich sollt ihr euch aber auch noch drei weitere Masken freischalten können, wodurch sich in der neuen Variante der Visionen insgesamt acht Affixe aktivieren lassen.

Das neue „Ny’alothan Shadow Worm“-Mount ähnelt vom Design her stark dem Gedankenwurm des Rätselmeisters aus Legion.

Wer alle acht Masken in Sturmwind sowie Orgrimmar aktiviert und den dadurch entstehenden Wahnsinn in der jeweilige Verstörende Vision erfolgreich abschließt, verdient sich die beiden Erfolge „Beyond the Most Horrific Vision of Stormwind“ und „Beyond the Most Horrific Vision of Orgrimmar“.

Die benötigt ihr wiederum für das neue Achievement „Mastering the Visions“, das euch mit dem bereits erwähnten Schattenwurm-Mount belohnt.

Was bringt Patch 11.1.5 noch? Der Zwischenpatch hat neben dem Comeback der Verstörenden Visionen auch die neue Ruhm-Fraktion Nachtsturz, Anpassungen an der Kinderwoche sowie das Boss-Event „Durchtriebene Duos“ im Gepäck.

Was bringt Patch 11.1.5 noch? Der Zwischenpatch hat neben dem Comeback der Verstörenden Visionen auch die neue Ruhm-Fraktion Nachtsturz, Anpassungen an der Kinderwoche sowie das Boss-Event „Durchtriebene Duos" im Gepäck.

Einen Release-Termin gibt's bislang nicht. Auf dem PTR ist aber bereits der Release-Kandidat live gegangen, was auf einen zeitnahen Launch schließen lässt. Dazu kommt, dass die Kinderwoche wohl am 28. April 2025 starten soll. Da der Patch für das Event allerlei Anpassungen bringt, muss dieser vorher erscheinen.