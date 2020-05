WoW: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine Vision mit 5 Masken

World of Warcraft „verschenkt“ quasi Items mit Itemlevel 470. Traut euch jetzt in eine Vision mit 5 Masken, leichter wird es wohl niemals.

Für viele Spieler von World of Warcraft gehören die Verstörenden Visionen noch immer zu den wöchentlichen Aufgaben. Sei es, weil der legendäre Umhang noch nicht auf Stufe 15 ist oder weil die Spieler noch weiteren Verderbnis-Widerstand für den Umhang sammeln wollen. Das geht immerhin bis September.

Doch viele Spieler scheuen sich noch, die Visionen auf der härtesten Schwierigkeit anzugehen. Mit 5 Masken kann das nämlich richtig knackig sein. Allerdings waren die Visionen noch nie so einfach wie in dieser Woche. Das sollte man ausnutzen.

Was sind Masken? Masken sind quasi zusätzliche Affixe, die den Besuch in den Visionen erschweren. Sie erhöhen nicht nur den Schaden und die Lebenspunkte aller Feinde, sondern bringen auch weitere Nachteile mit sich. So erleidet ihr pro Gebiet 2 Wahnsinns-Effekte, habt nur die Hälfte der geistigen Gesundheit zur Verfügung oder hinterlasst schwarze Pfützen, die euch schaden.

Krallt euch diese Woche die dicke Beute in der Vision!

Warum ist es diese Woche so einfach? Diese Woche sind die beiden Wahnsinnseffekte in sämtlichen Gebieten vergleichsweise einfach. Während ihr in den „leichten Bonusgebieten“ mit brennenden Füßen und Käfern auf dem Bildschirm zu kämpfen habt, sind besonders in den harten Bonusgebieten (Magierviertel und Altstadt) leichte Wahnsinnseffekte aktiv: Bleierner Fuß und Von Schatten verfolgt.

Bleierner Fuß verlangsamt euch, wenn ihr euch während des Kampfes bewegt. Bleibt ihr regungslos, lässt die Verlangsamung nach.

Von Schatten verfolgt erschafft einen sich ausbreitenden Zielkreis unter euch. Ist der Kreis vollständig gefüllt, werden alle Spieler in dem Kreis in Furcht versetzt.

Die beiden Effekte sind recht simpel und deutlich einfacher als „Gespaltene Persönlichkeit“. Dieser Affix fehlt in dieser Woche und erzeugt sonst Kopien von euch, die bei Kontakt Desorientierung auslösen und schnell zum Tod führen.

Wie bekommt man Masken? Wer noch keine Masken hat, der muss diese erst freischalten. Dafür müsst ihr unterschiedliche Bedingungen erfüllen. Wie das und andere Aspekte der Visionen funktionieren, haben wir hier in einem umfangreichen Guide zu den Verstörenden Visionen erklärt.

Das „Mad World“-Achievement. Vielleicht wird es mit Shadowlands entfernt.

Was bringt eine Vision mit 5 Masken? Wer eine Verstörende Vision mit 5 Masken vollständig abschließt, also alle 4 Bonusgebiete und den Endboss, der kann sich über ein schickes verdorbenes Item mit Itemlevel 470 freuen. Außerdem gibt es eine Reihe von Achievements abzustauben, darunter auch Welt des Wahnsinns (Mad World) – hierfür müsst ihr beide Visionen (Sturmwind und Orgrimmar) im Alleingang mit 5 Masken bewältigen. Das gibt am Ende den Titel „der/die Gesichtslose“.

Habt ihr schon Visionen mit 5 Masken geschafft? Oder traut ihr euch in dieser Woche zum ersten Mal?