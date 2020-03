WoW: So wertet ihr ab heute euren legendären Umhang noch weiter auf

Ab heute könnt ihr euren legendären Umhang in WoW noch weiter aufwerten. Das Spiel verrät euch allerdings nicht, wie das geht – wir aber schon.

Mit den heutigen Wartungsarbeiten ist auch ein neues Feature in World of Warcraft zugänglich geworden. Der legendäre Umhang Ashjra’kamas kann noch weiter aufgewertet werden. Das geschieht jedoch nicht über eine Quest, sondern ist ein bisschen versteckter. Wir verraten euch, was ihr für die Aufwertungen nun erledigen müsst und was sie bringt.

Welche Voraussetzungen gibt es? Damit ihr euren Umhang noch weiter aufwerten könnt, müsst ihr Ashjra’kamas bereits auf Stufe 15 aufgewertet haben. Das geht über Verstörende Visionen bereits seit vergangener Woche. Eine weitere Voraussetzung gibt es nicht. Wenn ihr noch Tipps für die Verstörenden Visionen braucht, schaut doch in unserem umfangreichen Guide.

Was muss man für die Aufwertungen tun? Um einen „Bösartiger Kern“ zu erhalten, der den Umhang noch weiter aufwertet, müsst ihr eine von zwei Aktivitäten abschließen:

Schließt eine Verstörende Vision vollständig ab, also erledigt sämtliche Bonusgebiete und den Endboss. Das Tragen von Gesichtslosenmasken ist nicht erforderlich, kann aber getan werden.

Besiegt „N’Zoth der Verderber“ im Raid Ny’alotha auf der Schwierigkeit normal, heroisch oder mythisch. Ein Sieg auf „LFR“-Schwierigkeit genügt nicht. Sucht euch einfach eine Gruppe aus 10 Bären-Druiden, dann ist das ganz einfach …

Anschließend müsst ihr den Kern nur noch auf euren Umhang verwenden, um die Aufwertung durchzuführen. Pro Woche könnt ihr nur einen „Bösartigen Kern“ erhalten, außer ihr seid zurückgefallen. Dann könnt ihr bis zu zwei Kerne pro Woche bekommen, müsst aber beide Aktivitäten dafür abschließen.

N’Zoth der Verderber

Was bringen die Aufwertungen? Jede Aufwertung nach Stufe 15 erhöht nicht mehr das Itemlevel oder die Attribute, sondern lediglich den Verderbniswiderstand des Umhangs um 3 Punkte. Das ist für die kommenden 25 Wochen jeweils einmal möglich.

Sollte man den Umhang noch aufwerten? Ja. Auch wenn eine einzelne Aufwertung mit nur 3 Punkten gering wirkt, macht das in der Summe nach einigen Wochen einen großen Unterschied. Die maximale Verderbnisresistenz des Charakters steigt damit, nämlich von 60 auf 135. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr 2-3 weitere Gegenstände mit hoher Verderbnis tragen könnt, ohne von den negativen Effekten übermannt zu werden.

Werdet ihr euren Umhang auch weiterhin fleißig aufwerten, um noch verrücktere Verderbnis-Kombinationen zu bekommen? Oder nutzt ihr den XP-Boost und levelt gerade Twinks?