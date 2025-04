Mit Patch 11.1.5 für WoW könnt ihr euch euren epischen Wunsch-Loot einfach aussuchen

Mit Patch 11.1.5 für World of Warcraft kommen die sogenannten „Puzzling Cartel Chips“ nach Azeroth. Wer in Besitz dieser Marken ist, kann sich sein Epic aus dem aktuellen Raid einfach aussuchen.

Was sind das für Chips? Die neuen „Puzzling Cartel Chips“ kommen mit WoW-Patch 11.1.5 nach Azeroth und nehmen die Funktion der Dinare aus der Shadowlands-Erweiterung ein (die bereits in Dragonflight ein Comeback feierten). Sprich: Wenn ihr so einen Chip besitzt, könnt ihr diesen gegen ein spezifisches Beutestück aus dem aktuellen Raid „Befreiung von Lorenhall“ eintauschen.

Ursprünglich sollten die „Puzzling Cartel Chips“ an die Fraktion „Garbagio Treueclub“ gebunden sein. Ihr hättet diese dann mit den Ruhmstufen 17 und 19 erhalten (via icy-veins.com). Wenn sie mit dem kommenden Update ins Spiel kommen, entfällt jedoch die Ruf-Voraussetzung, sodass alle Spieler gleichermaßen Zugriff auf die Chips erhalten.

Trailer zum aktuellen WoW-Patch 11.1:

Puzzling Cartel Chips – Was ist noch bekannt?

Woher bekomme ich die Chips? Das ist jetzt die große Frage, für die es leider noch keine Antwort gibt. Unklar ist auch, ob Blizzard für die neue Währung eine Obergrenze einführen wird. Derzeit sieht es so aus, als könntet ihr eine unbegrenzte Zahl von „Puzzling Cartel Chips“ besitzen.

In Saison 4 von WoW: Dragonflight konnten sich Spieler einen Dinar pro Woche verdienen, verbunden mit einem sich steigernden Cap. Es könnte gut sein, dass Blizzard dieses Mal ähnlich verfahren wird.

Was indes klar ist: Sobald ihr einen Chip besitzt, müsst ihr diesen zu Ando bringen. Den Goblin findet ihr in der Instanz „Befreiung von Lorenhall“, und er liefert euch den Zugriff auf euren Wunsch-Loot aus dem Raid. Damit stellen die Chips erneut eine schöne Möglichkeit dar, um Lücken in der eigenen Ausrüstung zu schließen und den Faktor Pech abzumildern.

Was bringt Patch 11.1.5 noch? Der Zwischenpatch hat neben den „Puzzling Cartel Chips“ auch das Comeback der Verstörenden Visionen, die neue Ruhm-Fraktion Nachtsturz, Anpassungen an der Kinderwoche sowie das Boss-Event „Durchtriebene Duos“ im Gepäck.

Einen Release-Termin gibt’s bislang nicht. Auf dem PTR ist aber bereits der Release-Kandidat live gegangen, was auf einen zeitnahen Launch schließen lässt. Dazu kommt, dass die Kinderwoche wohl am 28. April 2025 starten soll. Da der Patch für das Event allerlei Anpassungen bringt, muss dieser vorher erscheinen. Mehr Infos findet ihr hier: WoW-Patch 11.1.5 – Alle Infos zum Nachtsturz, Verstörenden Visionen und Durchtriebene Duos