Spieler investiert 20.000 Stunden in ein MMORPG, das ist wie „ein Vollzeitjob für 10 Jahre“, reicht aber nicht für die Top 175

Während manche Spieler möglichst viele unterschiedliche Games erleben möchten, gibt es andere, die tausende Stunden mit ihrem einem Lieblingsspiel verbringen. Bei einer Diskussion auf Reddit beeindruckte eine Spielzeit-Statistik aus einem bekannten MMORPG jetzt besonders.

Was ist das für eine Diskussion? In einem der aktuell heißesten Threads auf Reddit (mit über 16.000 Upvotes und mehr als 8.900 Kommentaren) vergleichen Games-Interessierte ihre Spielzeiten.

RedSonja_ hat etwa 2.510 Stunden in Rimworld gesteckt (via Reddit).

Own_Exercise_7018 hatte um die 9.000 Stunden mit Team Fortress 2 Spaß (via Reddit).

Asoui_ kommt auf etwa 4.000 Stunden in Counter-Strike: GO (via Reddit)

gameinggod21 will indes bereits 1.690 Stunden in Warframe gesteckt haben (via Reddit).

dakondakblade ruft nach Hilfe, weil er in Destiny 2 (PC) auf 9.505 Stunden kommt. Da fehlen seiner Aussage nach aber noch 2.000 Stunden auf Xbox (via Reddit).

Bestefarssistemens erklärt auf Reddit kurz und knapp: „Ich möchte nicht darüber reden.“ Die Antwort von Kazko25 hat uns hellhörig gemacht: „Es kann nicht mehr sein als bei diesem 20.000-Typen …, oder?“

In 10 Jahren Black Desert kann man einiges an Spielzeit ansammeln – hier der Trailer zum Jubiläum:

„Der Grind wartet auf niemanden“

Was ist mit dem 20.000-Typ? Der findet sich weiter unten in der Diskussion. Inner-Republic8363 hat einen Screenshot aus Steam beigefügt, das die gesamte Spielzeit für das MMORPG Black Desert mit 20.368 Stunden angibt. Das sind mehr als zwei Jahre.

Itub2000 reagiert auf Reddit mit: „Er ist selbst online, während er den Screenshot gemacht hat.“

probablyuntrue schreibt auf Reddit: „Der Grind wartet auf niemanden“

jlsjwt kann es auf Reddit nicht fassen: „Ich habe nachgeschaut und man muss durchschnittlich 5,5 Stunden pro Tag spielen, seit das Spiel vor 10,5 Jahren veröffentlicht wurde.“

kjmajo zeigt sich auf Reddit ebenfalls überrascht: „Wow, das ist eine Menge! Wie ein Vollzeitjob für 10 Jahre.“

NihilForAWihil räumt auf Reddit ein: „Stellt euch jetzt MMOs vor, die keine Autoplay-Komponenten haben, die schon über 25 Jahre alt sind, wie EverQuest 1.“

Warum so viel Zeit in Black Desert stecken? Dafür gibt’s gleich drei Gründe:

Black Desert kommt ohne Maximalstufe für die Level-Phase aus. Ab einem bestimmten Punkt wird es einfach nur noch immer zäher, über Monster-Grind weitere Stufenaufstiege zu erreichen. Im Oktober 2024 berichtete MeinMMO etwa, dass erstmals ein Spieler aus Black Desert Level 70 erreichen konnte.

In Black Desert gibt es Life-Skills wie Angeln, die über Automatisierungen auch dann durchgeführt werden, wenn niemand aktiv spielt. Man muss aber online sein.

Für Black Desert gibt’s mittlerweile unzählige Klassen, die sich durch die Bank toll spielen. Wer diese in breiter Zahl hochleveln möchte, muss Zeit mitbringen. Dazu kommt, dass die saisonalen Server immer wieder dazu einladen, mit einem Charakter von vorn loszulegen.

Weltweite Rangliste für Spielzeit in Black Desert: 20.368 Stunden Spielzeit klingt nach sehr viel, reichen innerhalb der Community von Black Desert aber keineswegs für einen der obersten Plätze. Ganz oben stehen nämlich Spieler, die auf 50.000 oder sogar 60.000 Stunden Spielzeit kommen. Für Inner-Republic8363 reicht es nicht einmal für die Top 175 (via 20.368 Stunden Spielzeit klingt nach sehr viel, reichen innerhalb der Community von Black Desert aber keineswegs für einen der obersten Plätze. Ganz oben stehen nämlich Spieler, die auf 50.000 oder sogar 60.000 Stunden Spielzeit kommen. Für Inner-Republic8363 reicht es nicht einmal für die Top 175 (via steamladder.com ).

Wie sieht’s beim MMORPG-Experten von MeinMMO aus? Ich hatte es bereits in meiner Vorstellung vor etwas mehr als einem Jahr erwähnt: Über alle Charaktere und Versionen von World of Warcraft hinweg klopfe ich an der 3-Jahres-Marke, was die Gesamtspielzeit angeht.

Konkret waren es seit 2005 bis März 2024 recht genau 2 Jahre, 230 Tage und 16 Stunden. Über das vergangene Jahr hinweg dürften das noch ein paar Stunden mehr geworden sein.

Ich gehöre zwar nicht zu den Spielern, die mit ihren Charakteren stundenlang halb afk in einer der Hauptstädte stehen und mit den erhaltenen Beutestücken posieren, doch gibt auch die Zahl bei mir nicht die tatsächliche Spielzeit wieder.

Ich erinnere mich beispielsweise an eine Phase in WoW Classic, in der ich mit meinem Schurken während der Arbeitszeit an Spawn-Punkten vom Schwarzen Lotus stand, um trotz der harten Konkurrenz eine Chance auf die wertvollen Kräuter zu haben. Jetzt interessiert mich: Wie fallen die Spielzeiten in euren Lieblingsspielen aus? Hier die Antwort eines Kollegen, in Kombination mit einer launigen Anekdote: Ich habe zwar 1.000 Stunden in Monster Hunter, aber ein Monster konnte ich nur als Feigling besiegen