Ich habe zwar 1.000 Stunden in Monster Hunter, aber ein Monster konnte ich nur als Feigling besiegen

Monster Hunter World erhielt mit Iceborne ein großes Add-On, das viele neue Monster ins Spiel gebracht hat. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes war es das erste Aufeinandertreffen mit einem Affen, der ihn bis heute in seinen Albträumen verfolgt.

Ich liebe Monster Hunter. Zwar habe ich in der Vergangenheit ein paar der alten Spiele gezockt, mein erster richtiger Einstieg war aber, wie auch für viele andere, Monster Hunter World. Zusammen mit Monster Hunter Rise und anderen Titeln verbrachte ich über 1000 Stunden als Jäger.

Durch das Hauptspiel und auch die meisten Teile des Add-Ons Iceborne kam ich ziemlich gut. Selbst mit großen Bossen wie Shara Ishvalda kam ich gut klar. Doch dann, nach der Hauptstory von Iceborne traf ich auf einen riesigen Affen, der mich stark an einen Super Sajyajin Dragon Ball erinnerte: Rajang.

In einer Mission soll man den Rajang jagen. Schon in der ersten Zwischensequenz zeigt der Affe, dass er von der harten Sorte ist. In der Sequenz kämpft er gegen das Kirin, ein anderes schwieriges Monster. Doch er besiegt es nicht einfach, er reißt ihm sein Horn runter und knabbert daran wie an einer Karotte.

Das allein sorgt schon dafür, dass ich großen Respekt verspürt habe, doch der Kampf danach war für mich persönlich der Schlimmste in meiner Monster-Hunter-Karriere.

Das Intro vom Rajang aus Monster Hunter World seht ihr hier im YouTube-Video von Boss Fight Database:

Klein, aber oho

Was macht den Rajang für mich so schwierig? Auf den ersten Blick ist der Rajang gar nicht mal so groß. Viele Monster vorher waren deutlich größer. Doch genau das ist eine der Stärken des Affen.

Wie immer stellte ich mich direkt dem Kampf. Mit meiner geliebten Energieklinge wollte ich das Monster wie gewohnt erjagen. Doch er hat mich komplett fertig gemacht.

Er springt herum wie Sonic und verursacht dabei richtig viel Schaden und auch sein Laser ist nicht ohne. Das Schlimmste ist aber, wenn er euch packt, dann den Laser ins Gesicht schießt und danach in die Lava wirft.

Mindestens genauso schlimm ist seine Wut-Form, in der er aussieht wie ein Super-Sayjajin aus Dragon Ball. Da wird alles noch einmal stärker und er noch unberechenbarer.

Ich kam gar nicht darauf klar. Ich konnte seine Angriffe einfach nicht vorausahnen, um den perfekten Augenblick für einen Gegenangriff zu finden. Nach unzähligen Versuchen wechselte ich auf Schwert und Schild, meine andere Lieblingswaffe, die ein wenig defensiver ist. Doch auch das half nicht. Selbst im Koop mit anderen hatte ich keine Chance und wurde zur Last für meine Kollegen, die die Quest nicht beenden konnten.

Mir fiel nur noch ein Ausweg ein, um weiterzukommen und den Rajang endlich zu besiegen: Ich musste kämpfen wie ein Feigling.

Ein weniger furchteinflößender Affe kehrt in Monster Hunter Wilds zurück:

Versteckt hinter einem großen Schild

Was war meine letzte Option? Der Rajang aus World ist meine persönliche Nemesis. Ich konnte ihn einfach nicht besiegen, obwohl ich mit anderen schweren Monstern gar keine Probleme hatte.

Mir blieb nur noch eine Idee übrig. Ich nahm die Lanze, nutze aber nicht das coole Moveset richtig, sondern versteckte mich wie ein Feigling hinter meinem Schild.

Während seiner Angriffsserien blockte ich und ab und zu stieß ich ihn mit der Lanze. Andere Mitspieler, die deutlich besser gegen ihn waren, verursachten Schaden und ich mimte den Tank. Die Angst blieb jedoch bei jedem seiner Schläge zu sterben, wodurch die Quest abgebrochen werden könnte.

Letztendlich schaffte ich die Mission und die weiteren Monster waren keine großen Probleme mehr. Doch ich bin ehrlich, den Rajang habe ich danach gemieden. Zu groß war die Angst, sich erneut dem Affen unterwerfen zu müssen.

Bis heute habe ich Respekt und durchaus auch Angst vor dem Rajang. Selbst in Monster Hunter Rise, in dem er deutlich einfacher zu besiegen ist, hatte ich beim Kämpfen ständig Erinnerungen an mein vergangenes Scheitern. Und das wird wohl auch immer so bleiben.

Als ich später dann gesehen habe, wie der Rajang in Monster Hunter 4 war, war ich geschockt, doch mein Drang, sich auch dieser Version zu stellen, war geweckt.

Als ich später dann gesehen habe, wie der Rajang in Monster Hunter 4 war, war ich geschockt, doch mein Drang, sich auch dieser Version zu stellen, war geweckt.

Eines Tages traue ich mich auch an Monster Hunter 4 und dann werde ich im G-Rank wohl erneut am Super-Affen scheitern.