Throne and Liberty nerft harte Solo-Dungeons, macht aktuelle Ausrüstung zugänglicher – Dennoch schimpfen viele Spieler

So groß und umfangreich die neue Erweiterung von Throne and Liberty auch ist, so viele alte und neue Baustellen gibt es im MMORPG von Amazon Games und NCsoft. In der neuen Ausgabe von „Tico Talks“ ging es um geplante Verbesserungen. Die Community reagiert mit Lob und Kritik.

Was kündigt „Tico“ an? Globalization Design Manager Daniel Lafuente von Amazon Games („Tico“ genannt) hat sich mal wieder die Zeit genommen, um über den Status quo von Throne and Liberty sowie kommende Neuerungen zu sprechen (via YouTube). Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

„Tico“ räumt ein, dass man es für den Launch von Wildnis von Talandre hätte besser und klarer kommunizieren müssen, woher welche Ausrüstung kommt und ab wann diese verfügbar sein soll.

Bis zum 17. April 2025 sollen alle Ausrüstungsteile der Erweiterung auf den Servern landen. Die Materialumwandlung, über die man Tier-2-Items erhalten kann, soll ab dem 27. März 2025 verfügbar sein.

Basierend auf dem Feedback der Spieler wird man Anpassungen am Schwierigkeitsgrad und den Belohnungen der Solo-Dungeons vornehmen. Aktuell sind diese viel zu schwer und die Beutestücke zu wenig belohnend für die Zeit, die man investieren muss.

Vor allem die ersten beiden Stufen der Solo-Dungeons sollen deutlich einfacher werden. Zudem wird es eine Lebensdiebstahl-Mechanik für alle Stufen bis auf Tier 5 geben, durch die sich auch Builds selbst heilen können, die darauf nicht ausgelegt sind.

Was die Belohnungen angeht, wird Tier 1 aus den Solo-Dungeons entfernt und durch Tier-2-Tokens, Artefakte und lilafarbene Runen ersetzt. Wer Tier 5 schafft, soll sogar Nebula-Accessoires erhalten.

Viele Gruppen scheiterten an den neuen Weltbossen, vor allem bei aktiviertem PvP. Die Entwickler reagierten zuerst mit einem temporären HP-Nerf. Der wird am 27. März 2025 durch einen sich über die Zeit stapelnden Debuff ersetzt, der die Gesundheit des Bosses sukzessive verringert. Der Debuff erscheint nach 20 Minuten und wirkt, bis der Boss 10 Prozent seiner Lebenspunkte erreicht.

Das neue Feature Trait Resonance bringt einen zusätzlichen Trait für eure Ausrüstung mit, die Freischaltung läuft über sogenannte Trait Resonance Stones. Da sich dieses System stark auf die Balance der Ausrüstung auswirken wird, verschieben die Entwickler den Release von März auf den späten April.

Dabei sind zwei Neuerungen für Trait Resonance geplant: 1) Spieler können sich sofort ihren Wunsch-Trait aussuchen, statt auf einen glücklichen Zufallswurf zu hoffen. 2) Die Kosten für die Freischaltung des Systems sollen spürbar verringert werden.

Am 27. März 2025 gehen Anpassungen für die Aufladesteine der Insel Nebla live: Die Steine können nicht mehr über Drops oder Händler erhalten werden. Stattdessen soll man sich die über den Battle Pass und andere Wege verdienen, diese werden dann nicht mehr handelbar sein.

So möchten die Entwickler den Zugang zu den Steinen limitieren und große Allianzen davon abhalten, über einen längeren Zeitraum die PvP-Insel dominieren zu können.

Aufgrund des Langbogen-Skills Deadly Marker, der die Abklingzeiten der gesamten Gruppe verringert, haben viele Gruppen derzeit das Gefühl, mehrere Langbogen-Spieler mitbringen zu müssen, um die optimale Performance erzielen zu können. Daher wird es am 27. März 2025 einen Nerf für die Stapel von Deadly Marker geben (nur noch ein Stapel pro Feind). Andere Langbogen-Skills sollen als Ausgleich dafür gebufft werden.

Licht und Schatten

Wie reagiert die Community? Grundsätzlich blicken viele Spieler seit jeher wohlwollend auf das „Tico Talks“-Format, weil Daniel Lafuente stets klar kommuniziert, oft auf Feedback aus der Community eingeht und immer wieder aufzeigt, dass er selbst Throne and Liberty mit großer Passion spielt.

Lob für Amazons Pläne: Was die konkreten Pläne angeht, verdient sich Amazon Games erneut einiges an Lob.

Sufficient_Chair_367 schreibt etwa auf Reddit: „Das ist eine enorme Verbesserung für das Resonanzsystem, wow.“

Specialist_Panda3119 feiert indes auf Reddit: „Gott sei Dank werden die Solo-Dungeons verbessert.“

Difficult-Stable7979 zieht ein positives Fazit auf Reddit: „Einige wirklich nette Änderungen und ein paar ‚fragwürdige‘, obwohl sie erwähnt haben, dass sie weitere Verbesserungen vornehmen werden, wenn es nicht klappt. Fühlt sich bisher wie ein gutes Update an.“

Kritik an Amazon: Sehr viel mehr Kommentare unter dem Talk auf YouTube sowie in dieser Diskussion auf Reddit kritisieren jedoch den Status quo des MMORPGs sowie die aktuellen Pläne. Viele Spieler klagen etwa über die geringen Drop-Raten von Tier-2-Gear sowie die Verzögerung für die aktuell noch fehlenden Waffen. Aber auch die Anpassungen für die Nebla-Insel und das PvP im Allgemeinen bekommen ihr Fett weg.

PrawiSucia_Official schreibt etwa auf YouTube: „Jetzt muss man nur noch die T1-Ausrüstung aus den 3-Sterne-Dungeons entfernen und sie zumindest durch mehr T2-Marken ersetzen. Oder irgendetwas, das für unser Vorankommen nützlicher ist. […] Spieler erwarten von 3-Sterne-Dungeons eine T2-Ausrüstung, um ihren Charakter voranzubringen.“

hinzo klagt auf YouTube über das Ende von Nebla für PvP-Fans: „Ihr habt also den besten PvP-Inhalt für Gilden einfach getötet, indem ihr Nebula in eine PvE-Farmzone verwandelt. Keiner wird mehr seine begrenzte Zeit mit PvP verschwenden …“

thischannelisnotmine kritisiert auf YouTube: „Die Verzögerung der Bercant-, Crimson und Greyeye-Waffen fühlt sich wie ein gewaltiger Schlag ins Gesicht an. Free2Play-Spieler sind gezwungen, bis zum nächsten Monat auf ein Upgrade zu warten, während Pay2Spieler und große PvP-Allianzen bereits am ersten Tag die Erzboss-Waffen aus Talandre hatten.“

Samesneaky fehlen Verbesserungen (via Reddit): „Nichts über die schreckliche Serverstabilität, immer noch nichts über Fixes für die Top-Gilden, die Allianzen bilden und die Server kontrollieren, nichts über Cheater mit Skripten, diese Dinge sind Top-Prioritäten, die bald behandelt werden sollten, weil dies die Dinge sind, die die Leute dazu bringen werden, aufzuhören.“

Wie bewertet ihr bislang die Arbeit von Publisher Amazon Games bei Throne and Liberty sowie die Aussagen von Tico? Verratet es in den Kommentaren!