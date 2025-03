Das gab’s noch nie! Blizzard belebt Charaktere aus WoW Classic Hardcore wieder, damit die Streamer-Gilde OnlyFangs nicht aufhört

Die Blizzard-Entwickler haben erstmals in der Geschichte von WoW Classic Hardcore verstorbene Charaktere in großer Zahl wiederbelebt. Darunter befinden sich auch viele Azeroth-Recken aus der bekannten Streamer-Gilde OnlyFangs.

Warum macht Blizzard das? Seit einiger Zeit prasseln in regelmäßigen Abständen DDoS-Angriffe auf die Server von World of Warcraft. Das sorgt für lange Lag-Spitzen und Verbindungsabbrüche, was vor allem auf den Hardcore-Welten von WoW Classic schnell tödlich enden kann.

Nach den jüngsten DDoS-Angriffen am vergangenen Woche war die Spielerfahrung derart frustrierend, dass die bekannte Streamer-Gilde OnlyFangs sogar das Ende ihres Hardcore-Projekts ankündigte, wenn es Blizzard nicht gelingen sollte, das Problem zeitnah und nachhaltig in den Griff zu bekommen.

Die Entwickler von WoW reagierten wiederum mit der Ankündigung, dass man die bisher verfolgte Politik für Hardcore mit Blick auf die DDoS-Angriffe anpassen wird. Wer in Zukunft während eines böswilligen Massenereignisses sein virtuelles Leben verliert, kann von Blizzard wiederbelebt werden.

In WoW Classic Hardcore kann es schneller zum Geistheiler gehen als man denkt:

Historische Massenwiederbelebung

Was hat Blizzard jetzt angekündigt? Vor wenigen Stunden folgte das nächste offizielle Statement von Blizzard im offiziellen WoW-Forum. Community Manager Kaivax schreibt auf forums.blizzard.com:

Wir haben damit begonnen, Spielercharaktere wiederzubeleben, die bei den jüngsten DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) auf unseren Hardcore-Realms verloren gegangen sind. Wir haben uns zunächst auf Charaktere konzentriert, die während der Angriffe am 24. März gestorben sind, und wir erweitern den Umfang unserer Überprüfung, um die Wiederbelebung von Charakteren zu berücksichtigen, die während bestätigter DDoS-Vorfälle nach diesem Datum verloren gingen. Für tote Charaktere, die von Hardcore-Realms auf normale (PvE-)Realms transferiert wurden, haben wir Schritte unternommen, um diese Charaktere in dem Zustand, in dem sie sich vor dem Transfer befanden, auf die Hardcore-Realms zurückzubringen, und wir haben sie so gekennzeichnet, dass sie beim nächsten Login so spielbar sind, als wären sie nie gestorben. Um den Vorgang abzuschließen, müsst ihr zum Charakter-Login-Bildschirm auf eurem Hardcore-Realm gehen und euch mit dem zuvor verstorbenen Charakter einloggen. Sollten in Zukunft Charaktere aufgrund von DDoS-Angriffen sterben, werden wir nur Charaktere wiederherstellen, die auf ihrem Hardcore-Realm verbleiben. Bitte beachtet, dass ein Charakter, der aufgrund eines DDoS-Angriffs auf einem Hardcore-Realm stirbt, nicht wiederhergestellt werden kann, wenn er anschließend auf einen normalen (PvE-)Realm transferiert wird.

Am Ende betont der Community Manager noch einmal: Wer auf den Hardcore-Servern das Opfer eines normalen Lags, Disconnects oder Bugs wird, hat Pech gehabt und wird nicht wiederbelebt.

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Zu den wiederbelebten Charakteren gehören auch die erwähnten Opfer der Streamer-Gilde OnlyFangs. Ein Statement der Gildenleitung zu den Wiederbelebungen und ob das ausreicht, um das Hardcore-Projekt doch noch fortzusetzen, konnten wir bislang aber nicht entdecken.

Dafür äußern sich viele andere WoW-Spieler zur Ankündigung von Kaivax. Die Meinungen könnten dabei nicht unterschiedlicher ausfallen.

Volcanus kritisiert den Schritt auf blizzard.com: „Seien wir ehrlich, das wird der Hardcore-Community mehr schaden als nützen. Ihr habt euer Wort über den ursprünglichen Status der Hardcore-Community gebrochen und seid vor einem Haufen Schreihälse in die Knie gegangen. Sie [OnlyFangs] haben sich für einen Raid entschieden, während die Server unter DDoS standen, und beschwerten sich dann, weil sie wegen eines Server-Disconnects gestorben sind.“

ciarenni sieht das auf Reddit ganz anders: „Wenn man es nicht magt, dass die Server mit DDoS angegriffen werden, sollte man für diese Aktion sein. Der wahrscheinliche Hauptgrund, warum die Person(en) hinter den Angriffen dies tun, ist, dass sie Freude daran haben, dass die Leute diese Charaktere für immer verlieren. Wenn Blizzard sie zurückbringt, hat der Täter im Grunde nichts weiter erreicht als die Unannehmlichkeit, den Charakter eine Zeit lang nicht spielen zu können […].“

Tivra fasst es auf blizzard.com wie folgt zusammen: „Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man die Leute nie glücklich machen kann. Ein großer Teil der Leute auf einem Hardcore-Realm stirbt, andere hören deswegen auch auf, das zeigt sich schon in der Wirtschaft und wie man Dungeon-Gruppen findet. Und jemand behauptet, sie wiederzubeleben schadet dem Server mehr, als dass es ihm guttut. Das Sterben durch DDoS ist NICHT im Sinne der Hardcore-Realms und das ist ein großes W für Blizzard.“

Sobald wir von OnlyFangs eine offizielle Reaktion entdecken, aktualisieren wir diese Meldung für euch.

Was muss ich zu OnlyFangs wissen? Zur Gilde von WoW Classic gehören oder gehörten diverse bekannte Streamer und YouTuber wie eben Sodapoppin, aber auch Tyler1, Mizkif, PirateSoftware, TimTheTatman oder Jaythebard, die natürlich ihre jeweiligen Communitys mobilisierten. Der Faktor Hardcore – wenn der Charakter beim Geistheiler landet, ist er für immer weg – brachte weitere Würze.

Dazu kommt, dass sich die Gemeinschaft eine Reihe von Regeln auferlegt und mit ihren Charakteren Rollenspiel betrieben hat. Und, dass es immer wieder große, persönliche Dramen aus dem Umfeld von OnlyFangs gab – wie bei einer großen Daily Soap. All das in Kombination sorgte dafür, dass World of Warcraft dank OnlyFangs auf Twitch wieder extrem beliebt war.