Warum nennt man Personen, die andere im Internet vorsätzlich provozieren, eigentlich Trolle?

Wer eine Person im Internet als „Troll“ bezeichnet, meint das im Normalfall nicht positiv. Doch warum nennt man Störenfriede und Unruhestifter eigentlich so? Der neue Trivia-Artikel von MeinMMO verrät es euch!

Im Mit- und Gegeneinander des Internets fallen immer mal wieder die Begriffe „Troll“ oder „Trolling“. Damit sind dann aber nicht die großfüßigen, oft schick frisierten Trolle aus World of Warcraft (via worldofwarcraft.blizzard.com) gemeint, sondern Personen, die andere Menschen gezielt auf die Palme bringen möchten. Doch woher kommt die Bezeichnung? MeinMMO verrät es euch.

Eine der vielen Troll-Storys aus diesem Ding namens Internet:

Den Trollen auf der Spur

Im Folgenden findet ihr einige der Meldungen, in denen MeinMMO selbst den Begriff des „Trolls“ genutzt hat, um einen klar definierten Personen-Typ zu beschreiben:

All die in den Artikeln genannten „Trolle“ haben eines gemeinsam: Sie agieren ganz gezielt in einer Art, die sich klar negativ auf die Spielerfahrung von anderen auswirkt. Es geht ums absichtliche Provozieren, und zwar aus einer gewissen Position der Macht heraus – weil sich die Opfer der „Trolle“ oftmals nur bedingt wehren können.

Das sogenannte „Trolling“ beschränkt sich aber nicht nur auf Spiele. Häufig bezeichnet man damit auch Personen, die in den sozialen Medien, Foren, Chats oder auf anderen Kommunikationsplattformen gezielt Diskussionen torpedieren, indem sie provokative Beiträge veröffentlichen.

Ihr Ziel ist es oft, andere Gesprächspartner so wütend zu machen, dass diese aus der Haut fahren und mit emotionalen, unsachlichen Antworten reagieren. Oder sie versuchen, Konflikte innerhalb einer Community zu schüren, um dieser nachhaltig zu schaden, oder Fake-News sowie Desinformation zu streuen, um bestimmte Gruppen zu verunsichern.

„Trolling“ kann dabei sogar bis zum gezielten Mobbing und zur systematischen Belästigung von Einzelpersonen gehen.

Hass und Hetze haben auf GameStar, GamePro und MeinMMO nichts zu suchen.

Woher kommt der Begriff? Während die Trolle in WoW echt chillige Dudes sind, werden der mythologischen Figur des grobschlächtigen Trolls häufig böswillige Eigenschaften zugeschrieben. Daraus hat sich die Bezeichnung des Internet-Trolls jedoch nicht herauskristallisiert.

Vielmehr leitet sich der Begriff aus dem Angeln ab. Mit „Trolling“ bezeichnet man die Technik, mit der eine Leine mit Köder – um die Aufmerksamkeit der Fische kämpfend – nach und nach durchs Wasser gezogen wird. Diese Art des ständigen Köderns und der gezielten Provokation hat man dann auf die Trolle im Internet übertragen, die Vergleichbares mit Menschen versuchen.

Was ist die Motivation der Trolle? Hier können wir nur auf die diversen Untersuchungen verweisen, die beispielsweise auf Wikipedia zitiert werden. Es geht den Trollen offenbar um Suche nach Aufmerksamkeit, den Kampf gegen die eigene Langeweile, Spaß und Unterhaltung oder persönliche Motive wie Rache.

Trolle gibt es nicht nur im Märchen – Propaganda, Hass und Desinformation“ – ihr findet diesen auf Wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehlen wir den Vortrag von Prof. Dr. Diana Rieger, zum Thema „“ – ihr findet diesen auf verfassungsschutz.de

Wenn es um gesellschaftliche sowie politische Themen geht, stehen hinter Trollaktivitäten teils aber auch professionelle Gruppierungen, die gezielt Propaganda für ihre Sache betreiben. Dann geht es unter anderem darum, die Anhänger der anderen Seite zu verunsichern, zwischen diesen Unruhe zu stiften und diese so zu schwächen.

