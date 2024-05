Trolle versauen Spielern in Helldivers 2 den Spaß, kicken sie kurz vor Ende der Mission – Entwickler reagieren

In Helldivers 2 kämpfen Spieler gegen Bugs und Bots, doch ein weiterer Gegner lungert im Schatten und wartet darauf, euch die Nerven zu rauben. Es sind weder Cyborgs noch die Illuminierten, es sind die Trolle. Was diese Individuen euch antun und was die Entwickler nun dagegen tun könnten, erfahrt ihr bei uns.

Was tun die Trolle? Wie in fast jedem Spiel versuchen Trolle euch den letzten Nerv zu rauben. Sie sabotieren euch, legen euch Steine in den Weg und behindern euren Fortschritt. Auch in Helldivers 2 gibt es Trolle, doch sie nutzen andere Methoden, um den Spielern auf den Geist zu gehen.

Sie versuchen in einer Lobby den Leader-Status zu bekommen. Wenn sie dann einen vollen Trupp zusammengetrommelt haben, fliegen alle Spieler zur nächsten Mission und erledigen diese, bis sie kurz vor der Evakuierung sind.

Wenn es dann „Ab in den Pelikan“ heißt, werden alle Spieler gekickt – so erhält nur der Troll die Belohnungen und den Fortschritt, während die gekickten Spieler bis zu 40 Minuten ihrer Lebenszeit verlieren und leer ausgehen. Fans haben jetzt genug und fordern endlich das Einschreiten der Entwickler gegen das Problem.

Spieler haben genug, wollen endlich eine Lösung

Was sagen die Entwickler dazu? Auf Discord fragte der User eero den Community-Manager „Twinbeard“, ob man 50 % seiner gesammelten Proben behalten könne, wenn man von einem Troll gekickt wurde, nachdem der Pelikan schon gerufen wurde.

Twinbeard hatte dazu auch schon eine Antwort: „Wir arbeiten tatsächlich an einer Lösung, um die Probleme zu mildern, die damit einhergehen, ‚von einem Arschloch-Lobbyführer gekickt zu werden‘, wie es jemand einmal eloquent ausdrückte. Keine voraussichtliche Ankunftszeit, aber es kommt.“

Und obwohl der Community-Manager nicht ins Detail gehen kann, wissen einige Fans schon, wie eine Lösung aussehen könnte und diese kommt direkt von Deep Rock Galactic.

Welche Lösungen gibt es? Auf Reddit hat ein User (via reddit.com) eine Lösung angeboten, die an Deep Rock Galactic angelehnt ist. Wenn man dort in einer Runde gekickt wurde, erhalten die gekickten Spieler 25 % der Materialien und XP, die sie in der Runde gesammelt hatten.

Zudem wird noch angeboten, ein Ruf-System einzuführen, indem Spieler, je nachdem wie kooperativ sie sind, mit ihresgleichen gematcht werden. Das heißt, Gruppenspieler und soziale Helldiver werden mit anderen Gruppenspielern in eine Spielersuche geworfen. Trolle und Griefer hingegen dürfen mit ihresgleichen zocken und sich gegenseitig auf den Geist gehen.

So könnte ein entspannteres Umfeld entstehen, ohne dass korrekte Spieler Angst haben müssen, bis zu 40 Minuten ihrer Lebenszeit ohne Fortschritt zu verschwenden. Sagt uns, wurdet ihr schon mal zu Unrecht gekickt oder hört ihr davon zum ersten Mal? Der Chef von Helldivers 2 will mehr an der Entwicklung beteiligt sein, degradiert sich selbst, stellt neuen CEO ein