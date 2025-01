23 Jahre alte MMORPG-Reihe bekommt neuen Teil, erster Trailer spaltet sofort die Community

Das free-to-play MMORPG Star Wars: The Old Republic von Bioware und EA, kurz SWTOR, bietet eine großartige Inszenierung der Story im weltberühmten Star-Wars-Set...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zwei Charaktere in Naruto kennen sich schon ewig, sprechen aber in 220 Folgen kein einziges Wort miteinander

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Was ist sonst noch passiert? Die Entwickler von RuneScape hatten eine Umfrage hinter verschlossener Tür an ausgewählte Mitglieder aus der Community geschickt. Als die Fragen und Themen an die Öffentlichkeit kamen, brach ein Shitstorm aus , Spieler kündigten ihr Abo. Die Entwickler ruderten zwar zurück, doch zeigt das Video eines großen Gaming-YouTubers , wie tief die Enttäuschung sitzt.

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf Ragnarok Online 3, Server-Merges für Throne and Liberty, mehrere eingestellte Spiele und große Twitch-Dramen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to