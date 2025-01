Bei der Weltmeisterschaft in Excel mussten die Teilnehmer einen Raid zu WoW managen – Alle 5 Minuten flog einer raus

Im Dezember 2024 fand die Weltmeisterschaft in Microsoft Excel statt. In Las Vegas traten im finalen Entscheidungskampf 12 führende Excel-Experten gegeneinander an. Das letzte Rätsel drehte sich um die Begleitung einer 20-köpfigen Spieler-Truppe, die in den Raid „Der Geschmolzene Kern“ von WoW Classic aufbrachen. Excel mit Orks sozusagen.

Wie wurden die Teilnehmer ermittelt? Das Ganze ist tatsächlich ein längerer Prozess. Die „Excel Esports Saison 2024“ begann schon am 25. Januar 2024.

Im Oktober fand dann eine weitere Qualifikations-Runde statt.

Die eigentliche WM, die Finalrunde, gab es im Dezember in Las Vegas. Als Preisgeld lockten leckere 5.000 $ und das Recht, es jedem Kollegen bis in alle Ewigkeit unter die Nase zu reiben, dass man der unangefochtene König an jedem Bürorechner ist.

WoW Classic ist grade angesagt, auch in Excel:

Teilnehmer mussten über eine Raidgruppe in WoW genau Tabelle führen

Was war die finale Aufgabe? Fans von MMORPGS aufgehorcht: Die finale Aufgabe bei den Excel-Meisterschaften drehte sich um World of Warcraft Classic.

Die Excel-Experten mussten in einem komplizierten Spreadsheet die 20 Spieler einer Gruppe in WoW Classic begleiten, die sich auf den Raid „Der Geschmolzene Kern“ vorbereiteten.

Es gab viele Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten. In einem Video könnt ihr sehen, welche Aufgaben den dann nur noch wenigen Teilnehmer gestellt wurden:

So gingen die Fragen um Erfahrungspunkte und das Gold.

Zum Ende wurden 5 Bonus-Fragen gestellt.

Im Video heißt es: Es sei unmöglich, die meisten späteren Fragen zu beantworten, wenn man die frühen Fragen falsch beantwortet.

Um dem Event noch etwas mehr Pfiff zu geben, gab es eine „Eliminierungs-Mechanik“: Von den letzten 12 Teilnehmern flog alle 5 Minuten derjenige, der am weitesten zurücklag, aus dem Turnier. Da tippte ein Juror an die Schulter und schon war der Traum zu Ende.

Das ging so lange, bis nach 30 Minuten nur noch 6 um den Sieg spielten.

Ein Kanadier gewinnt, der in Meetings sitzt, statt über Excel zu brüten

Das sagt der Sieger: Am Ende gewann Michael Jarman aus Toronto. Er ist Direktor für Modellierung.

Im Interview mit CBC sagt er: Er sei jetzt an einem Punkt in seiner Karriere angekommen, wo er die Modelle nicht mehr selbst erstellt, sondern Junior-Mitarbeiter dafür hat, während er selbst in Meetings sitzt. Daher beruhige ihn der Sieg jetzt doch ein wenig – er kann’s offenbar noch.

Zur WoW-Aufgabe sagte er: Er selbst spiele das MMORPG zwar nicht, aber die Aufgabe sei schon ziemlich cool gewesen. Man hätte eine 8-seitige Anleitung bekommen, daher wusste man schon, was ungefähr kommen wird. Das Publikum sei dieses Jahr ziemlich „elektrisiert“ gewesen.

Der Weltmeister sagt: Eigentlich sei der E-Sport zu Excel sehr zugänglich, es mache eine Menge Spaß und man lerne so viel dabei:

Das Preisgeld von 5.000 $ dürfte dem Kanadier recht egal sein, aber den coolen Weltmeisterschaftsgürtel will er sich an die Wand hängen. Wir haben auf MeinMMO bereits 2022 über die WM in Excel berichtet: E-Sport trifft Excel: Die Weltmeisterschaften des Tabellenprogramms sind ein liebenswertes Nerd-Fest