WoW: Blizzard merkt nach einer Woche, dass ein Super-Sniper-Todeslaser doch keine gute Idee war

Derweil gibt es in der normalen WoW-Version viele Diskussionen über das Endgame. Vor allem in Mythisch+ gibt es gerade einige Probleme, die sich vor allem bei den besten Spielerinnen und Spielern der Welt zeigen. Denn 88 % aller Profis-Tanks spielen eine bestimmte Klasse.

Was wurde verändert? Mit einem Hotfix hat Blizzard die folgenden Änderungen am Plunderstorm-Modus vorgenommen:

In der Retail-Variante von World of Warcraft gibt es gerade ein wenig „Lückenfüller-Content“. Bis zum Release von Patch 11.1 Lorenhalt können die Spielerinnen und Spieler sich im Plunderstorm-Modus herumtreiben und jede Menge neue kosmetische Belohnungen erspielen.

Ein Zauber sorgt in Plunderstorm von World of Warcraft für unschöne Matches. Blizzard lenkt hier ein und bringt massive Nerfs.

