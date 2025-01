Neues MMORPG von Firma hinter Elden Ring und Tekken sollte Fans von Anime und PvE begeistern – Ist jetzt für immer offline

In Detroit: Become Human verfolgt ihr die Geschichte dreier Androiden, die für ihre Rechte als selbstdenkende Wesen eintreten.

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Im MMORPG-Jahr 2024 erschien so viel wie lange nicht, doch am Ende bleibt das Gefühl von Enttäuschung

Wie reagiert die Community auf das Ende? Bereits nach der Ankündigung vom Ende von Blue Protocol äußerten sich viele Spieler enttäuscht davon, das MMORPG niemals spielen zu dürfen. In eine ähnliche Kerbe schlagen auch die Kommentare zum Ende in Japan:

Eine grandiose Comedy-Serie mit „Marshall“ aus How I Met Your Mother ist perfekt für jeden, der Scrubs vermisst

Was ist beim MMORPG passiert? Seit August 2024 ist klar, dass es nicht zum geplanten globalen Launch von Blue Protocol kommen wird . Danach war das Anime-MMORPG aber noch mehrere Monate lang in Japan spielbar. Vor wenigen Tagen, am 18. Januar 2025, kam es dann aber auch im Heimatmarkt von Bandai Namco zum endgültigen Abschied.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to