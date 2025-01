Eines der erfolgreichsten MMORPGs der Welt bringt Spieler mit geheimer Umfrage gegen sich auf 

In Detroit: Become Human verfolgt ihr die Geschichte dreier Androiden, die für ihre Rechte als selbstdenkende Wesen eintreten.

Gab es von Jagex eine Reaktion auf die Kritik? Noch in der vergangenen Woche hat sich Mod Pips, der CEO des Studios, mit einem langen Statement auf runescape.com an die Community gewandt. Gleich der erste Satz macht klar: Das war ein Fehler.

topsy_krett_guy (via Reddit ) und viele andere stört ein Punkt besonders: „Die Tatsache, dass sie Werbeeinblendungen für eines dieser Preismodelle überhaupt in Betracht ziehen, ist lächerlich.“

Wie reagiert die Community darauf? Viele Spieler kritisieren die Pläne der Entwickler. Das zeigt sich auch in vielen der neuen User-Wertungen zu RuneScape auf Steam beziehungsweise zu Old School RuneScape auf Steam , die nur noch zu 47 respektive 16 Prozent positiv ausfallen. Normal liegt die durchschnittliche Wertung bei deutlich über 80 Prozent.

Gab es nicht erst eine Erhöhung des Abos? Jup! Nach einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr kündigten die Entwickler für RuneScape im August 2024 die größte Preiserhöhung in der 23 Jahre andauernden Geschichte des MMORPG-Oldies an .

RuneScape und Old School RuneScape könnt ihr auch via Steam spielen:

Worum ging es in der Umfrage? Die Umfrage von Entwickler Jagex blieb nicht lange geheim. Videos, Screenshots und Fragen landeten unter anderem auf Reddit . Was sich daraus ergibt: Die Betreiber von RuneScape denken darüber nach, wie sie das Abo des MMORPGs in Zukunft attraktiver gestalten können und für welche Angebote die Spieler noch zahlen würden. Genannte Punkte sind:

Die Entwickler von RuneScape haben eine Umfrage hinter verschlossener Tür an ausgewählte Mitglieder aus der Community geschickt. Als die Fragen und Themen an die Öffentlichkeit kommen, bricht ein Shitstorm aus, Spieler kündigen ihr Abo. MeinMMO bringt euch auf den aktuellen Stand.

